Phoebe Bridgers e Clairo, la potenza di due voci delicate

Dopo aver collaborato a “Stoned At The Nail Salon”, canzone di Lorde a cui hanno prestato le loro voci per i cori, Clairo e Phoebe Bridgers tornano a esibirsi insieme: in concerto al Carroponte di Sesto San Giovanni, nei pressi di Milano, per la loro unica data italiana, le cantautrici hanno cantato “Bags”, canzone di Clairo tratta dall’album “Immunity”. Un concerto che ha visto Claire/Clairo esibirsi come supporting artist di Bridgers, in una serata in cui due voci delicate hanno dimostrato tutta la loro potenza

Si respira una leggera scossa di emozione in questa serata di inizio estate: al Carroponte non sembra neanche di essere a Sesto San Giovanni, ma di trovarci in uno spazio temporale in cui voci e colori hanno sfumature internazionali. Sono in tanti ad essere venuti qui per ascoltare Clairo e Phoebe Bridgers, per la loro unica data italiana insieme. Solo qualche giorno fa avevano condiviso lo stesso palco, quello storico del Festival di Glastonbury: e se Clairo ha cantato insieme a Lorde e Arlo Parks “Stoned At The Nail Salon”, Phoebe si è esibita, per la prima volta, portando alcuni dei brani dei suoi due album, “Stranger in The Alps” del 2017 e “Punisher” del 2020, che le ha garantito anche quattro nomination ai Grammy.