Ludwig feat. Boro Boro racconta il ritmo potente dei club in Tropicana

E' uscito su tutte le piattaforme digitali e in radio Tropicana, il nuovo singolo di Ludwig feat. Boro Boro. Tropicana, prodotta e scritta da Danusk con lo stesso Ludwig, con la partecipazione di Boro Boro, è la canzone ideale per l’estate dei club. Il ritmo incalzante esplode nel ritornello che trascina l’ascoltatore in un immaginario estivo e di festa che resta impresso già dal primo ascolto, con i bassi e le percussioni protagonisti del sound: "Tropicana feat. Boro Boro -spiega Ludwig- è un inno ispirato al Tropicana di Mykonos, da sempre tempio della perdizione e del divertimento smisurato. È un brano dalle sonorità estive, che possono ricordare i toni del reggaeton ma che mantengono comunque un’anima dance, più tipica e caratteristica del sound della mia produzione musicale".



Tropicana segue i singoli Belvedere, Courmayeur (disco di platino), e la hit Domani ci passa, certificata disco di platino, con la quale Ludwig si è fatto conoscere e apprezzare dal grande pubblico. Nell’estate 2022 Ludwig sta portando tutta la sua energia e voglia di ballare in più di 50 date in tutta Italia e all’estero in un tour di dj set distribuito da Vivo Concerti. Nato a Roma nel 1992 e da sempre appassionato di musica elettronica, nel 2018 Ludwig inizia a farsi notare nelle line up dei festival più importanti, come il Nameless. Nel 2019 pubblica il suo primo inedito “Un po’ de que”, contenuto nell’EP d’esordio “Curioso”, a cui fa seguito, nel 2021, “Neverland”, EP a cui appartengono i singoli “Partire”, “Adesso mi diverto”, con Cecilia Cantarano, e “Non spegnere la musica”, con DJ Matrix. Insieme a Gli Autogol, Arisa e Dj Matrix realizza il brano “Coro Azzurro” che ha accompagnato il cammino della nazionale italiana di calcio agli Europei 2020.