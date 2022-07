Il Lungo Viaggio di Al Castellana con Ghemon è una playlist itinerante

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



IL VIAGGIO DI GHEMON



Common – “U, Black Maybe”

Mi riporta alla mente un periodo fatto ad Amsterdam qualche anno fa, il disco in questione era appena uscito. Era per me un momento di ricerca di me stesso, un viaggio nel viaggio.



Lianne La Havas – “They Could Be Wrong”

Anche qui c’è legato un periodo personale a Londra. Lianne La Havas era al suo primo album e faceva incetta di premi, questo era il brano che più mi aveva colpito, seppure sia difficile scegliere.



Devin Morrison – “Guaranteed”

Viaggio a New York 2019, dopo il mio primo Sanremo. Chilometri e chilometri a piedi con questo brano in sottofondo: lasciatevi cullare!



Outkast - 13thfloor/Growing Old

Una delle canzoni preferite di uno dei miei dischi preferiti. Per tanti anni l’ho usata per rilassarmi e calmarmi prima di dormire. Da brividi.



Busta Rhymes f. Rick James – “In The Ghetto”

Mi ricorda un’estate in viaggio per concerti di tanti anni fa. Cazzuta e groovy allo stesso tempo, vi farà muovere la testa e darà la carica con la giusta dose di tensione musicale.



IL VIAGGIO DI AL CASTELLANA



The Impressions - “People Get Ready”

Il viaggio della speranza e della libertà, il viaggio per i diritti civili. "Quindi gente, preparatevi per il treno per il Giordano che raccoglie i passeggeri da costa a costa La fede è la chiave, apri le porte e sali a bordo. C’è speranza per tutti coloro che hanno amato di più".



The Meters - “Africa”

Il viaggio di ritorno verso le origini, verso la madre terra, il viaggio che li riporti alla fierezza e alla magnificenza dei loro antenati dopo oltre tre secoli schiavitù e sofferenza.



Gladys Knight And The Pips – “Midnight Train To Georgia”

Il viaggio di un artista di verso L.A. in cerca del successo, la dura realtà, la delusione, la fine del sogno, il ritorno verso casa sull'ultimo treno notturno, il ritorno verso chi la sta aspettando, verso l'amore e verso il suo mondo.



Aretha Franklin - “Freeway Of Love”

Canzone dall'album “Who's Zoomin' Who?” del 1985, il viaggio senza meta, il viaggio dell'amore, il viaggio senza freni inibitori, il viaggio della felicità improvvisa da vivere senza esitare, lasciandosi andare.



Silk Sonic - “Love's Train”

Un incredibile triangolo amoroso realmente vissuto tra gli autori del brano e una donna che entrambi amavano e si contendevano. Il viaggio è doloroso ma deve continuare...sul treno dell'amore.