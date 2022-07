Addio a Irene Fargo, la cantante bresciana aveva 59 anni

Lutto per la scomparsa dell'artista (all'anagrafe Flavia Pozzaglio), la cantante avrebbe compiuto 60 anni il prossimo novembre. Non sono state rese note le cause della morte, ma sarebbe stata malata da qualche tempo. Il cordoglio del sindaco e del Comune di Chiari, Massimo Vizzardi su Facebook.

Lutto nel mondo della musica. E' morta Irene Fargo, cantante molto apprezzata dei primi anni '90 che per due volte arrivò seconda al festival di Sanremo nella sezione Nuove proposte. La cantante, all'anagrafe Flavia Pozzaglio, avrebbe compiuto 60 anni il prossimo novembre. Della morte danno notizia i quotidiani bresciani.

Irene Fargo era cresciuta a Chiari, nel Bresciano ed era nota al grande pubblico soprattutto per le due apparizioni al Festival di Sanremo, sempre nella sezione Nuove Proposte, dove arrivò seconda nel 1991 (dietro Paolo Vallesi) enel 1992 (dietro ad Aleandro Baldi e Francesca Alotta). I brani portati sul palco dell'Ariston - 'La donna di Ibsen' e 'Come una Turandot' - richiamavano la sua passione per l'arte, il teatro e l'opera e le diedero un discreto successo. Tra i suoi album, quello d'esordio, intitolato "Irene Fargo" del 1990, cui seguirono 'La voce magica della luna' nel 1992, 'Labirinti del cuore' e altri, fino all'ultima fatica, 'Il cuore fa' nel 2016. Irene Fargo iniziò all'inizio degli anni duemila a lavorare nei musical e a collaborare con il cinema (suo il motivo principale del film 'Nel mio amore' della scrittrice Susanna Tamaro) e fu ospite fissa a "Domenica In". Non sono state rese note le cause della morte ma sarebbe stata malata da qualche tempo.