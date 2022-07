La scaletta del concerto di Irama a Capannori

Questa sera, venerdì 1 luglio, preso l’Area Verde del comune lucchese, il giovane cantante si esibirà portando in scena la quinta tappa dell’Irama Live 2022

Sbocciato tra i banchi della scuola di Amici di Maria de Filippi, Irama è diventato uno dei giovani artisti più amati del panorama musicale italiano. Dopo avere ottenuto 31 dischi di platino e 4 dischi d’oro il cantante ha ricominciato a esibirsi live sui palchi di tutta Italia con l’Irama Live 2022, partito da Mantova il 24 aprile scorso. Dopo Roma, Napoli e Milano, il talento dagli occhi magnetici è pronto a conquistare anche i fan di Capannori. Questa sera, venerdì 1 luglio, dalle ore 21:30, presso l’Area Verde, Irama porterà in scena alcuni dei suoi brani più famosi, tra cui la ballabilissima Nera e la nuova hit dell’estate 5 Gocce. Ma sarà anche l’occasione per riproporre il singolo che ha conquistato tutti durante l’ultimo Festival di Sanremo, Ovunque sarai. Scopriamo insieme quali altri pezzi canterà per i suoi fan.