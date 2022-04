Irama in concerto, la scaletta del tour per l'estate 2022

Si preannuncia un’intensa estate di lavoro per il cantante Irama. Dopo due partecipazioni consecutive a Sanremo, l’artista è pronto per tornare a esibirsi dal vivo per un tour che lo accompagnerà per tutta l’estate in tutta Italia. Prima di questo, però, il cantante terrà quattro concerti a fine aprile (2 già svolti) come fossero una sorta di “antipasto” di quello che accadrà in estate, con ben 17 concerti in programma da Capannori ad Agrigento.