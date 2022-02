Irama, Il giorno in cui ho smesso di pensare ci porta nei sentimenti

Il brano che apre l'album si chiamerà anche Sogno Fragile ma in realtà segna una partenza robusta perché proprio da lì Irama ci indica dove il sole risorgerà e lo fa fin dall'incipit del suo nuovo album di inediti Il Giorno in cui Ho Smesso di Pensare. Una chitarra delicata ci porta in Baby - Capitolo XI ed è interessante come in un paio di punti appoggia la sua voce ruvida su suoni quasi floydiani. La nostalgia è dominante in Una Lacrima che ha il feat di Sfera Ebbasta. E' un amore tossico, non facile, al centro del brano. Prima un titolo poi il testo si riempie di baby, quasi un esorcismo a fitte cardiache. In Gocce, che ha la partecipazione di Rkomi, un amore dai confini poco definiti si sopisce con cinque gocce di lexotan che finiscono in un bicchiere; dimenticavo, anche qui c'è una citazione...baby. Bello l'attaco funky di Come Te Llamas condiviso con Willy William, una sorta di babilonia linguistica tra inglese, italiano e spagnolo. Perfetto come singolo dell'estate, mette voglia di ballare, oscilla tra il gtano e il reggaeton e, udite udite, anche qui baby si tu sientes frìo! Yo quiero amarte ha il sapore dolce di una serenata estiva: ma in questo effluvio di romanticismo non è prevista la baby-invocazione; forse perché seguendo lo sviluppo del testo c'è un po' di tragressione e carnalità (Sangria e Marijuana dentro l’aria mentre l’alba va via due Whiskey e sco***mo) e la dea dell'album va preservata.