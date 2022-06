La scaletta del concerto di Elisa a Sampeyre

Domenica 3 luglio la cantautrice porterà il suo Back to The Future Tour 2022 a Vallone Sant’Anna. Successivamente Elisa si sposterà in Valle d’Aosta, al Forte di Bard, dove è attesa per il 6 di luglio Condividi

Nonostante il brutto incidente accaduto lunedì 27 giugno, in cui il crollo della tettoia del palco del concerto di Elisa a Bassano del Grappa ha ferito due operai, la cantante non si è scoraggiata. Dopo il rinvio della data al 3 agosto e il grande successo del live al Sonic Park di Nichelino, infatti, Elisa porterà il suo Back to The Future Tour 2022 a Sampeyre, nella suggestiva location del Vallone Sant'Anna, a 1500 metri di altitudine. Il concerto, il cui inizio è previsto per le ore 13:00, è già sold out.

Il concerto di Elisa a Sampeyre in favore dell’ambiente approfondimento Elisa, crollato il palco a Bassano del Grappa: concerto rinviato Elisa, come Advocate / Champion della Campagna delle Nazioni Unite Unite sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, ha scelto di lanciare un messaggio per l’ambiente. Il suo Back to The Future 2022, infatti, viene descritto come “una festa itinerante per la musica pensando al pianeta”. Inoltre, è stata attivata una raccolta fondi per mettere a dimora, il prossimo autunno, alcuni arbusti in tutta Italia. Per la tappa di Sampeyre sarà consentito agli spettatori di portare bevande analcoliche da mezzo litro, ma senza tappo.

La scaletta approfondimento Elisa, Back to The Future Tour 2022 è il primo progetto sostenibile Il concerto di domenica 3 luglio a Sampeyre sarà una vera festa dedicata all’ambiente, nonché un’occasione per valorizzare alcuni dei luoghi più belli e meno conosciuti del Bel Paese. L’organizzazione del tour ha rilasciato alcuni suggerimenti pratici per arrivare preparati al concerto: essendo una zona di montagna, infatti, è consigliato un abbigliamento sportivo idoneo. Inoltre, per evitare di sedersi sull’erba è preferibile arrivare già muniti di una coperta. La macchina dovrà essere lasciata in zona Calchesio, nel parcheggio gratuito situato a 12 minuti circa dalla partenza della seggiovia. Scopriamo ora insieme quella che potrebbe essere la scaletta del concerto a Sampeyre: A tempo perso Seta Come sei veramente O forse sei tu Litoranea Quello che manca (feat. Rkomi) Luglio (feat. Elodie, Giorgia & Roshelle) Come te nessuno mai Show’s Rollin’ Let Me Drink To Me On Me I Feel It in the Earth Ordinary Day Tears May Roll Down Now Fuckin’ Believers Hope Gli ostacoli del cuore Eppure sentire A modo tuo Luce (tramonti A Nord Est) Tua Per Sempre A Tempo Perso L’anima Vola Eppure Sentire (un Senso Di Te) No Hero