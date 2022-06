Cantante dei Green Day vuole rinunciare alla cittadinanza americana

In un discorso pieno di parolacce, condito di insulti e amarezza, Armstrong ha esternato la sue estrema disapprovazione per ciò che è successo in USA. Lo ha fatto sul palco del London Stadium durante il live di venerdì scorso, il 24 giugno.

Il discorso completo, farcito di parolacce (che censuriamo) è il seguente: “Fan**o America, rinuncerò alla mia cittadinanza. Verrò qui, ca**o. C’è troppa ca**o di stupidità nel mondo per tornare a quella miserabile scusa di un Paese. Oh, non sto scherzando. Sentirete molto parlare di me nei prossimi giorni”, ha pronunciato il leader dei Green Day sul palco a Londra.

Armstrong diventerà cittadino inglese?

Per ora non è dato sapere se la sua è stata un’uscita mossa dall’entusiasmo del momento (entusiasmo che viene comunque dalla disperazione di abitare in un Paese che si sta dimostrando così retrogrado) oppure se davvero il cantante ha cominciato a pensare all’iter burocratico da percorrere per ottenere la cittadinanza inglese. Per adesso ci si può soffermare solo sulle dichiarazioni fatte dall’artista sul palco, che non parla di pratiche già aperte ma comunque si è abbastanza esposto. Nel rock - così come nel punk - è la parola data che conta davvero. Quindi, chissà: un nuovo punk rocker potrebbe diventare suddito della Regina. Anche se Elisabetta già con i “suoi” Sex Pistols di “God Save the Queen” non è che ci andasse proprio a nozze…

Di certo Armstrong non poteva riferirsi all’Europa con quel “qui” delle parole “sto venendo qui”, dato che le ha pronunciate in un Paese che Europa più non è. Vedremo quindi se Armstrong si ritroverà a sorseggiare un té alle 5 pm, tanto per parlare per stereotipi. Sex, tea and punk 'n' roll insomma... Benché si faccia dell'ironia sulla possibile cittadinanza inglese che vorrebbe prendere Armstrong, non si può invece fare alcun tipo di ironia circa le motivazioni di quella scelta: la sentenza della Corte Suprema americana è stata una doccia gelata non solo per gli americani ma per il mondo intero. Anche perché il butterfly-effect è sempre l'insidia dietro l'angolo, pronto a rovesciare le cose e ad apportare tragici cambiamenti a ogni latitudine, con conseguenze devastanti.