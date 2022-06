La scaletta del concerto di Caparezza a Bologna

In scena questa sera, lunedì 27 giugno, dal Sequoie Music Park di Bologna, il primo di un doppio appuntamento con l’Exuvia Tour 2022 di Caparezza. Tra i brani in scaletta tutte le novità dell’ultimo disco del rapper pugliese, Exuvia, nonché celebri pezzi di repertorio Condividi

"Spoiler Alert. Di seguito alcune foto della prima data del tour. Ignora questo post se ti piacciono le sorprese!". È con queste parole che Caparezza ha salutato nelle ultime ore di ieri, domenica 26 giugno, i fan di tutta Italia, ringraziando non solo coloro che erano presenti alla prima data live dell'Exuvia Tour 2022 – il 25 giugno all'Arena della Marca di Treviso – ma anche tutti gli ascoltatori che lo seguiranno nelle tappe della sua tournée musicale estiva tutta italiana. Via libera oggi alla seconda data che aprirà un doppio concerto a Bologna, in programma per il 27 e 28 giugno al Sequoie Music Park. Ecco la possibile scaletta della serata che finalmente presenterà per la prima volta dal vivo i brani di Exuvia, il disco uscito il 6 maggio del 2021, ma dove non mancheranno di certo grandi successi di repertorio del rapper e cantautore pugliese.

Caparezza fa tappa a Bologna con l’Exuvia Tour: ecco la scaletta approfondimento Sequoie Music Park, da Nutini a Caparezza a Bologna esplode la musica Ventitre canzoni in scaletta per un vero e proprio viaggio in tutto il meglio della sua musica. Caparezza si esibirà live dalle ore 21:00 di lunedì 27 giugno e di martedì 28 giugno dal Sequoie Music Park di Bologna, presentando per la prima volta al suo pubblico gli inediti dell’ultimo album in studio Exuvia, uscito poco più di un anno fa, e dal quale prende il nome la stessa tournée, accanto a iconici brani di repertorio come le immancabili Fuori dal tunnel, Vieni a ballare in Puglia, Vengo dalla luna. Ecco la possibile scaletta dello show di Caparezza a Bologna, basata sulla data zero dell’Exuvia Tour 2022, andata in scena lo scorso 25 giugno all’Arena della Marca di Treviso: Canthology Fugadà Larsen Campione dei novanta Contronatura Mica Van Gogh Eyes Wide Shut Una chiave Il mondo dopo Lewis Carroll Goodbye Malinconia China Town La certa El sendero Ghost memo (skit) Come Pripyat Vengo dalla Luna Abiura di me Zeit! La scelta Ti fa stare bene Exuvia Vieni a ballare in Puglia Fuori dal tunnel

FOTOGALLERY ©Getty Continua gallery %s Foto rimanenti Musica I festival musicali dell'estate 2022. FOTO Con l’arrivo dell’estate si riaccende l’attenzione del pubblico sui numerosi eventi dal vivo nelle più belle e suggestive piazze e spiagge della Penisola. Ecco i migliori festival musicali dell’estate italiana 2022 e quali artisti saranno presenti Riflettori sul mondo della musica che non si sono mai spenti, ma che con l’arrivo dell’estate diventano in un certo senso più luminosi ed “abbaglianti” grazie anche ai numerosi festival estivi che affolleranno spiagge, piazze e luoghi di ritrovo più famosi di tutto il Belpaese. Ecco i migliori festival musicali dell’estate 2022, dal Lucca Summer Festival al Rock in Roma dove il pubblico potrà tornare finalmente sotto palco in compagnia dei suoi cantanti preferiti L’apertura della stagione di festival estivi nella Penisola non poteva che essere dedicata alla nostra Capitale. Dal 10 giugno al 30 luglio, Roma ospiterà i numerosi eventi di Rock in Roma, con tanti concerti in onda dall’Ippodrono delle Capannelle, ed eventi in diretta dalla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica oltre che lo speciale appuntamento con i Maneskin, il 9 luglio dal Circo Massimo. Tra gli altri artisti anche: Noyz Narcos, Gemitaiz, Lazza, Guè, Shiva, Paky, Rhove, Ernia, Madame, Caparezza, Blanco, Patti Smith e Rkomi La musica rock torna grande protagonista anche in Italia con il celebre festival Firenze Rocks, in programma dal 16 al 19 giugno alla Visarno Arena fiorentina. La line-up dell’edizione 2022 è più speciale che mai con Green Day, Muse, Placebo, Red Hot Chili Peppers, Tedua, Metallica, Greta Van Fleet e molti altri artisti emergenti

L’Exuvia Tour di Caparezza continua! Tutte le date approfondimento Caparezza, dal 25 giugno al via il tour per il nuovo album Exuvia Non solo Treviso e il doppio appuntamento di Bologna, l’Exuvia Tour 2022 di Caparezza può contare su un calendario di concerti live davvero molto ricco. Oltre 20 tappe organizzate come ospite dei migliori e più suggestivi festival della Penisola. Un ottimo modo, da parte di Michele Salvemini (vero nome di Caparezza) di mettere a tacere le voci che negli ultimi mesi lo volevano vicino al suo ritiro dalle scene, specie dopo aver ammesso pubblicamente di soffrire di acufene. Dopo Exuvia Tour 2022 il cantautore e rapper pugliese avrebbe infatti ammesso di mettersi subito al lavoro su un nuovo album in studio, con tanto di tour di presentazione live in Italia. Tutte le date dell’Exuvia Tour 2022 di Caparezza: 25 giugno 2022 - Treviso, Arena della Marca

27 giugno 2022 - Bologna, Sequoie Music Park

28 giugno 2022 - Bologna, Sequoie Music Park

01 luglio 2022 - Lucca, Lucca Summer Festival

02 luglio 2022 - Padova, Radio Sherwood

04 luglio 2022 - Collegno (To), Flowers Festival

09 luglio 2022 - Mantova, Piazza Sordello

11 luglio 2022 - Milano, Milano Summer Festival – Ippodromo Snai – San Siro

15 luglio 2022 - Napoli, recupero del 23 maggio Napoli Ex Base NATO

16 luglio 2022 - Matera, Sonic Park Matera – Cava del Sole

20 luglio 2022 - Genova, Balena Festival

22 luglio 2022 - Ferrara, Ferrara Summer Fest

23 luglio 2022 - Roma, Rock In Roma

29 luglio 2022 - Catania, Villa Bellini

3 agosto 2022 – Lecce, Oversound Music Festival

06 agosto 2022 - Pescara, Zoo Music Fest – Porto Turistico

07 agosto 2022 - Fasano (Br), Locus Festival

10 agosto 2022 - Monte Urano (Fm), Bambù Festival

12 agosto 2022 – Brescia, Festa di Radio Onda d’Urto

13 agosto 2022 - Majano (Ud), Festival di Majano