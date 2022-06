Musicultura 2022, vincono gli Yosh Whale con i loro sogni di periferia

Musica

Il brano di maggio è Dimensioni Parallele di Marianna Fasone ed è dedicato a tutti coloro che hanno sofferto per la perdita di una persona amata, che significa anche prendere strade differenti. Il brano nasce durante il periodo di lockdown in collaborazione con l’autore Valerio Romeo. Le altre canzoni, scelte tra oltre 200 ascolti, sono al secondo posto a pari merito. SELEZIONE E SCELTA DEI BRANI A CURA DI FABRIZIO BASSO

Diamante pubblica Kafka, un brano che racconta la fine di una storia d'amore tra due donne. Quando una relazione giunge al capolinea, la delusione e il senso di inadeguatezza ci pervadono, rendendoci incapaci di agire. In alcuni casi, però, persino la semplice lettura di un libro può aiutarci a guardare avanti e a tramutare il dolore provato in qualcosa di passeggero. Come parole alla fine di una pagina che non ci resta che voltare.