La scaletta del concerto di Ultimo a Napoli

Proseguono gli appuntamenti di Ultimo in tour nei più suggestivi stadi italiani. Sabato 25 giugno è la volta del cantautore in terra partenope, con l’emozionante concerto in programma allo Stadio Maradona di Napoli. Ecco cosa sapere sulla possibile scaletta di brani dello show, dove ci sarà spazio anche per il nuovo singolo Vieni Nel Mio Cuore

Non sarà Solo (parafrasando il nome del suo ultimo album uscito ad ottobre 2021) un concerto, ma un vero e proprio viaggio tra le emozioni scatenate dalla più bella musica di Ultimo . Il 26enne cantautore romano, prosegue con il successo del suo Ultimo Stadi 2022 Tour che questa sera, sabato 25 giugno farà tappa in terra partenope con il concerto allo Stadio Maradona di Napoli . Ecco la possibile scaletta dello spettacolo che ripercorrerà tutta la discografia di Ultimo – da Pianeti (2017) a Peter Pan (2018), fino a Colpa Delle Favole (2019), con un focus particolare sulle novità di Solo (2021).

Ci sarà spazio anche per Vieni Nel Mio Cuore, il nuovo singolo di Ultimo uscito lo scorso 25 maggio, nella scaletta (ancora non ufficializzata) del concerto che il cantautore romano - venuto al successo grazie alla partecipazione a Sanremo Giovani 2018 – presenterà per l’ennesima tappa sold-out del suo ricco tour negli stadi italiani . Questa sera, sabato 25 giugno , Niccolò Moriconi (vero nome di Ultimo) sarà l’ospite d’eccezione per un emozionante concerto-evento nella suggestiva e storica cornice dello Stadio Maradona di Napoli , per quella che è a tutti gli effetti la sesta data della sua tournée dopo i successi di Bibione, la doppia di Firenze, Ancona e Torino. Ecco la possibile setlist di brani del concerto di Ultimo a Napoli, tra famosi singoli di repertorio e le hit del nuovo disco, Solo:

Dove ascoltare Ultimo dopo l’appuntamento di Napoli

L’appuntamento di Ultimo Stadi 2022, in programma per la sera in musica di sabato 25 giugno a Napoli è solo il sesto di una lunga serie di concerti che Ultimo terrà nei migliori stadi e arene di Italia, nel corso di tutta l’estate. Innanzitutto, il cantautore romano ha in programma di replicare a Napoli dove, come si legge anche sul sito ufficiale degli organizzatori dello show di Vivo Concerti, suonerà anche domenica 26 giugno, dopodichè la nuova e talentuosa stella della musica italiana, si sposterà nella Penisola per i seguenti appuntamenti: