Gorillaz, il nuovo singolo “Cracker Island” con Thundercat

I Gorillaz hanno svelato un nuovo singolo, intitolato “Cracker Island”. La band capitanata da Damon Albarn ha pubblicato il brano in rete, per la gioia dei fan.

In particolare quelli italiani hanno preso d’assalto (su YouTube e Spotify) il nuovo pezzo, per ingannare l’attesa che li separa dal concerto dei Gorillaz, previsto per il 5 luglio presso l’Arena di Verona.



La canzone “Cracker Island” vede la collaborazione del bassista di Los Angeles Thundercat, al secolo Stehen Bruner.

Si tratta del primo inedito pubblicato ufficialmente dal gruppo dai tempi di “Meanwhile EP”, uscito nel 2021.

Nel 2020 i Gorillaz avevano pubblicato Song Machine, Stagione 1: Strange Timez. Da allora, Damon Albarn ha condiviso l'album solista The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flows. Il frontman dei Blur di recente si è anche esibito con Billie Eilish al Coachella.



Thundercat invece ha pubblicato nel 2020 It Is What It Is e, l'anno successivo, l'LP gli è valso il Grammy Award come miglior album R&B progressive. Il cantante e bassista è in tournée in Europa assieme ai Gorillaz e alla fine della parte europea tornerà in Nord America per le date previste lì.



Potete ascoltare il nuovo singolo “Cracker Island” dei Gorillaz nel video ufficiale che trovate in fondo a questo articolo.