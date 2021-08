Gorillaz, fuori l'EP "Meanwhile" per il Carnevale di West London

Il Notting Hill Carnival , cancellato quest’anno a causa dell'emergenza sanitaria legata al coronavirus, “vive” in un EP speciale con tre tracce tutte da scoprire

Nuovo EP a sorpresa per i Gorillaz. La band virtuale di Damon Albarn ha pubblicato un nuovo EP, "Meanwhile", per festeggiare il Carnevale che si tiene a West London nell’ultimo weekend di agosto.

Tre le canzoni contenute all'interno dell'EP “Meanwhile”, che è anche il titolo dell’album, con Jelani Blackman e Barrington Levy, è un omaggio rivolto al Notting Hill Carnival , cancellato quest’anno a causa dell'emergenza sanitaria legata al coronavirus ( LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA ). Le altre due canzoni contenute nell’EP sono "Jimmy Jimmy" con AJ Tracey, e "Déjà Vu" con Alicai Harley. I tre pezzi erano stati già suonati dal gruppo a inizio agosto alla O2 Arena di Londra. L’ultimo album dei Gorillaz è “ Song Machine: Season One — Strange Time z” del 2020, coi featuring di Robert Smith, Beck, St. Vincent, Elton John, Slow Thai e altri.

Chi sono i Gorillaz?

I Gorillaz sono il primo gruppo virtuale della storia dell’Hip-Hop. Fondato da Damon Albarn, frontman dei Blur, e dal cartoonist Jamie Hewlett, sono diventati protagonisti con alcune hit capaci di sopravvivere al peso del tempo. Si tratta di un progetto nato per caso, grazie alle collaborazioni di Dan Nakamura durante la realizzazione del suo progetto Hip-Hop “fantascientifico” (Deltron 3000), a cui parteciparono, tra gli altri, Damon Albarn, Sean Lennon (legato a doppio filo a Cibo Matto) e Kid Koala (presente anche in Gorillaz in veste di scratcher).

Alla fine del 2000 i Gorillaz esordiscono con l’EP “Tomorrow comes today”, mentre nella primavera del 2001 è la volta dell’album. Il successo straordinario del singolo "Clint Eastwood" fa diventare la band virtuale un vero e proprio fenomeno.

Nel 2005 arriva il secondo capitolo della storia, “DEMON DAYS”, a lungo atteso dalla casa discografica e finalmente pubblicato a ridosso dell'estate, anticipato dal singolo "Feel good inc." Il disco è nuovamente è un successo: viene promosso attraverso alcune performance "virtuali" con l'uso di ologrammi, poi raccolte nel DVD "Demon days live", pubblicato nel 2006. Si ipotizza un tour, poi abbandonato per gli alti costi di produzione. Nel 2007 esce una raccolta di remix. Finalmente il 5 marzo 2010 esce il terzo album di questa bizzarra avventura musicale PLASTIC BEACH, anticipato dal singolo "Stylo", una canzone in puro stile Gorillaz che si avvale di un irresistibile video nel quale recita uno strepitoso Bruce Willis.

Il concerto per i sanitari NHS

Il gruppo britannico ha riservato una grande e gradita sorpresa lo scorso 10 agosto a tutto il personale del NHS, il National Health Service, che ha dovuto affrontare un grande impegno durante la pandemia di Covid-19. Il concerto si è tenuto nella cornice della O2 Arena di Londra, e solo il personale del NHS ha potuto parteciparvi, assieme a familiari e collaboratori coinvolti nella gestione dell’emergenza sanitaria. Una decisione presa per evidenziare la gratitudine nei confronti di chi ha vissuto nell’ultimo anno e mezzo una realtà lavorativa stravolta, complessa e molto rischiosa. Steve Sayer, General Manager di O2, si è detto orgoglioso dell’iniziativa e soddisfatto di poter riaprire l’arena dopo oltre 500 giorni di inattività, portando sul palco uno dei più importanti gruppi del Regno Unito.