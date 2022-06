3/16 Stefano Dalle Luche

"Per noi quest’anno è molto importante: finalmente possiamo promuovere il nostro album, pubblicato un anno fa, che non abbiamo fatto conoscere a causa della pandemia. Dopo Coachella saremo in tour Europa e e in Italia, non vediamo l'ora!" così il gruppo L'Impératrice a Sky Tg24, prima del loro show nella Coachella Valley, qualche mese fa. Tra le date italiane ci avevano detto anche de La Prima Estate