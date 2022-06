La scaletta del concerto di Kendrick Lamar a Milano

È grande attesa a Milano per il concerto che questa sera, giovedì 23 giugno, illuminerà il palco dell’Ippodromo Snai San Siro, sotto le luci del flow e del talento puro di uno dei più abili rapper della nuova generazione. Stiamo parlando di Kendrick Lamar che è in Italia per la sua unica data nel nostro Paese Condividi

Quello di Kendrick Lamar è senza ombra di dubbio uno dei nomi più attesi per la ricca serie di concerti in programma da giugno a settembre 2022 per la rassegna Milano Summer Festival. Il rapper di Compton, dopo aver annunciato con grande gioia del pubblico nostrano la sua unica data in Italia, sarà proprio questa sera, giovedì 23 giugno, ospite della kermesse musicale meneghina che ha scelto come sua location ideale l'Ippodromo Snai San Siro.

Kendrick Lamar in concerto a Milano, la scaletta approfondimento Kendrick Lamar, corona di spine e famiglia sulla copertina dell'album Conosciuto per il suo incredibile talento nel trasformare rime e flow anche in messaggi sociali dal grande impatto, Kendrick Lamar è sicuramente apprezzato in tutto il mondo, tanto quanto in Italia, anche per essere stato il primo rapper a vincere ufficialmente un Premio Pulitzer per la musica nel 2018 con l’album Damn. In un ricco calendario di eventi internazionali che lo vede finalmente tornare a esibirsi dal vivo dopo la pandemia, Kendrick Lamar tocca anche l'Italia con la data di Milano. La scaletta milanese del concerto di Kendrick Lamar non è al momento disponibile ed è anche difficile anticiparla. Ecco una breve setlist di brani che il rapper ha presentato recentemente in alcuni suoi live show americani, a cui mancano però gli inediti del nuovo disco, Mr. Morale & The Big Steppers, uscito a maggio del 2022. Fuck Your Ethnicity A.D.H.D. HiiiPoWeR Hol’Up Chapter Ten Ronald Reagan Era Money Trees Backseat Freestyle Swimming Pools Poetic Justice Bitch, Don’t Kill My Vibe m.A.A.d. city Kingg Kunta i Alright Istitutionalized The Blacker the Berry Dna. Element. Loyalty. Lust. Humble. Family Ties Range Brothers Love. Sing About Me, I’m Dying of Thirst

Dove suonerà Kendrick Lamar dopo l’Italia approfondimento Kendrick Lamar, fuori la nuova canzone e il video "The Heart Part 5" Quella di Kendrick Lamar al Milano Summer Festival 2022 sarà un’esperienza unica per i fan milanesi e non, per vivere al 100% il sound della nuova generazione rap e hip hop americana. Senza considerare che lo show meneghino di Lamar sarà, per ora, anche l’unico del suo tour estivo europeo. Dopo il concerto italiano, l’artista tornerà infatti negli Stati Uniti per altri show, mentre un nuovo volo per l’Europa è previsto in autunno, dove suonerà in stati esteri come Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Germania, Danimarca, Svezia, Norvegia, ma anche Francia, Svizzera, Belgio, Regno Unito e Irlanda, prima di raggiungere l’altra parte del mondo e concludere il ricco calendario di spettacoli del 2022 in Australia e Nuova Zelanda.