Questa sera, mercoledì 22 giugno, a partire dalle ore 21:00, Marco Mengoni si esibirà live allo Stadio Olimpico di Roma . Dopo la data zero di Codroipo (Udine) e la prima tappa ufficiale del tour #MarcoNegliStadi, allo Stadio San Siro di Milano, il cantante farà cantare a squarciagola il suo pubblico con un concerto che si preannuncia ricco di divertimento. Durante lo show si esibiranno anche Madame e Gazelle , rispettivamente in Mi Fiderò e Il meno possibile, i due brani in cui duettano con l’artista.

La scaletta del concerto di Marco Mengoni a Roma

Come per le altre due tappe, Marco Mengoni non si risparmierà, portando in scena ben 28 brani, incluse alcune delle sue hit più famose, come Guerriero e L’essenziale, e canzoni più recenti appositamente arrangiate per l’evento. La set list del concerto non ha un ordine cronologico, ma segue una sua logica musicale, che la rende perfetta per un live di questa portata. La scaletta ripercorre i suoi 13 anni da cantautore e, salvo modifiche dell’ultimo minuto, dovrebbe essere la stessa utilizzata per l’evento di Milano.

Ecco la lista dei brani: