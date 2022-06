Spaghettiland Festival, da Ditonellapiaga a Vasco Brondi: il programma

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Spaghetti Unplugged annuncia i nuovi nomi e nuove date per la seconda edizione di SpaghettiLand: un boutique festival itinerante che elettrizzerà Roma , Milano e Santa Severa . Si comunica un cambio data e location per Spaghettiland Milano : l’evento si svolgerà il 12 settembre 2022 presso il Circolo Magnolia . Confermate le artiste finora annunciate Ditonellapiaga , Laila Al Habash, con un tabellone musicale che sarà ulteriormente arricchito nelle prossime settimane . Il 26 giugno invece nella magica location di Villa Ada si aggiungono il nuovo talento pop soul Folcast e il cantautore ed ex frontman dei “Canova” Mobrici .

approfondimento

I migliori concerti di giugno 2022

Ma SpaghettiLand Roma non sarà solo musica! A salire sul palco ci saranno anche Maccio Capatonda e Alessandro Gori aka Lo Sgargabonzi, una coppia dalla comicità unica e imprevedibile che presenterà in anteprima assoluta il “ XXII Convegno Mondiale Sulla Letteratura Moderna”: una serie di sketch, letture e improvvisazioni per un momento irripetibile in cui i due comici leggeranno (anche scambiandosi le parti) estratti dei loro libri “Confessioni di una coppia scambista al figlio morente” per Alessandro Gori e “Libro 2 - Racconti da mare” di Maccio Capatonda. L’ 8 settembre SpaghettiLand chiuderà in bellezza "Al Mare" sulle sponde del Tirreno, accanto all’incredibile castello di S.Severa. Il primo nome annunciato è Dargen D’Amico che presenterà il suo album “Nei Sogni Nessuno è Monogamo” e il singolo di successo “Dove si Balla”, ma la line up anche in questo caso sarà ricca e succulenta! A questo cast di livello, rispettando l’identità dell’open mic più celebre d’Italia: Spaghetti darà la possibilità di esibirsi anche ad artisti emergenti.



INFORMAZIONI

Biglietti: https://dice.fm/

I biglietti acquistati restano validi per la nuova data di Milano.

Per chi volesse chiedere rimborso per la data di Milano, può rivolgersi per info a aiuto@dice.fm / tutte le info su www.rimborso.info entro sabato 18 giugno ore 12:00.

I biglietti per lo spettacolo di S.Severa sono disponibili da mercoledì 15 giugno.

26 Giugno - Villa Ada

Via Di Ponte Salario, 00199 Roma

8 Settembre - Castello di S.Severa

0058 Santa Severa, Roma

12 Settembre - Circolo Magnolia

Via Circonvallazione Idroscalo 41, 20054 Segrate (Mi)

Una palestra per le star di domani, un karaoke d’essai, un live bar, un open-mic senza precedenti, questo e molto altro è SPAGHETTI UNPLUGGED!



Non esistono definizioni che possono contenere in due parole quello l’evento che ha reso le domeniche di molte città un appuntamento fondamentale nel panorama musicale italiano: un luogo d’incontro per artisti nuovi e navigati, un’opportunità per salire su un palco e mettersi in gioco, una serata per cantare a squarciagola con gli amici e, perché no, un’occasione per mangiare un piatto di spaghetti gratis.

Il menu fisso dell’evento è sempre ricco e appetitoso, e prevede: dalle 20.30 OPEN-MIC, che consente a chiunque di prenotarsi ed esibirsi con due pezzi (di cui almeno uno originale), il tutto intervallato dalla presenza di ospiti speciali; dalle 23.30 guest affermate della scena nazionale e internazionale calcano il palco per far cantare tutti i presenti; alle 24.00 arrivano gli Spaghetti, quelli veri; e infine, come se non bastasse, dall’1.00 parte il momento Jam con sorprese, improvvisazioni, sing-a-long e featuring inaspettati.