La canzone "Mi Chico", è il primo singolo di una serie di brani che mi vede interprete di un progetto artistico audiovisuale rivolto a un mercato internazionale. Per me questa canzone, che è uscita in tutti gli stores digitali il 27 maggio, rappresenta da un lato un sogno, che poi credo sia condiviso da tutti, ossia di trovare la persona ideale con cui provare l'amore vero e lasciarsi alle spalle il dolore di relazioni passate negative, ma anche di un periodo difficile, con specifico riferimento a quello che tutti abbiamo passato. L' amore alla fine è quello che tutti cerchiamo ed è la soluzione di tanti problemi o almeno te li fa relativizzare perché quando sei innamorato vedi tutto da un'altra angolazione e questa canzone vuole essere un augurio a tutti di lasciarsi andare all'amore dimenticando il passato negativo e gli egoismi che affliggono la nostra esistenza.



Dall'altro lato questa canzone per me significa la riscoperta delle mie origini latine essendo io di madre dominicana e il brano, pop, con venature latine dal forte impatto ritmico e molto radiofonico. Nel 2019 ho vissuto la mia prima esperienza musicale pubblicando alcuni singoli di altro genere su un’onda più elettronica ma fondamentali per la mia crescita. Mi Chico, con questa sonorità latina elettropop e melodia molto cantabile è sicuramente il mondo musicale che prediligo e passo dopo passo sono diretta sempre di più verso un prodotto dal forte groove. Mi Chico, come gli altri brani che seguiranno, è stato curato da un team di producers e autori di grande esperienza, che hanno saputo, grazie alla loro creatività, realizzare il prodotto adatto alla mia vocalità e personalità.



Dal producer manager e autore Tony Massarutto che è riuscito, unitamente all'avvocato della musica Leopoldo Lombardi e al produttore Pietro De Santis della PDS Solution a coordinarne il tutto, agli autori, Sasà Flauto (anche music producer), Regina Rogers e il giovane El Mendez. La parte visuale è stata curata dal videomaker Emanuel Lo e con me nel set e nel video ci sono due danzatori di eccezione: Emanuele Battista e John Cruz. Augurandomi che questo mio primo singolo vi piaccia vi abbraccio tutti. La mia passione per la musica le è stata tramandata da mio padre Silvio, musicista, polistrumentista, che avendo suonato in passato con importanti artisti italiani, mi ha trasmesso l'amore per la musica. Nel 2019 ho dato inizio alla mia attività musicale pubblicando alcuni singoli. Tutte le novità sui miei canali social, Instagram e Tik Tok.