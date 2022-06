Misstake declina la purezza anticonformista in Come le Star: il video

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Come le Star è la narrazione di un innamoramento nella fase embrionale, quando tutto sembra una favola. Rappresenta tutte le follie fatte per amore, la purezza della cotta adolescenziale, gli ormoni a palla, il sentirsi invincibili e inarrivabili, il non essere stati toccati ancora dalla vita. Ho scritto questo pezzo con la speranza che tutti possiamo ritrovare la spensieratezza di vivere, come se guardassimo il mondo con gli occhi di un bambino. A volte è utile dissociarsi da tutti i retaggi culturali e guardare il mondo con altri occhi, lasciate che vi conduca in questo viaggio.



Il video è stato girato da Paolo Bianconi con il quale si è creata una grandissima intesa, entrambi amiamo cercare sempre nuovi stimoli con l’ intento di lanciare un messaggio a chi ci ascolta. Abbiamo pensato a un Luna Park poiché è il luogo per eccellenza in cui si ritorna bambini, anche solo per poche ore. La base è stata prodotta da The Ross, che come sempre è riuscito a trasformare quello che avevo in mente in musica e con il quale stiamo progettando grandi cose. Ci tengo a ringraziare tutto il mio fantastico team perché assieme stiamo costruendo qualcosa di importante , dal direttore marketing Josh, a Oli - autore e compositore, e tutti quelli che hanno sempre creduto in me fin dagli inizi! Ma ritorniamo a noi, come sapete in ogni mio video lancio un messaggio , molto spesso anche provocatorio, perché ci tengo a trattare temi che i nostri “retaggi culturali” ritengono tabù. Mi vedrete sollevare tematiche scomode, la religione, il nudo artistico, la dominazione, il sesso in ogni sua forma, la psicologia. L’ anticonformismo.



Ecco mi soffermo su questa ultima parola: anticonformismo, sulla quale vorrei riflettere. Ormai nel 2022 capita spesso di imbattersi in persone che fanno uso di sostanze stupefacenti, alcolici o psicofarmaci per sballarsi. Io per mia scelta personale ho deciso di rimanere lucida totalmente, cercando di affrontare attivamente i problemi che la vita mi mette davanti. È difficile, davvero, ma e’ l’ unica strada per una felicita’ autentica. Oggi essere veri anticonformisti è questo. Amarsi

Prendersi cura di sé e della propria anima. Affrontare ogni sfida e diventare invincibili.

Altro tema a me caro è la psicologia, ci tengo a ribadire l’importanza del ruolo dello psicoterapeuta nella nostra vita, ricordandovi che non tutte le terapie sono uguali e che l’unica con valenza scientifica è la cognitivo-comportamentale, in grado di riprogrammare il nostro cervello. Non abbiate paura e non vergognatevi, la nostra mente va curata come qualsiasi altro problema fisico. Io personalmente vedo la mia terapeuta una volta a settimana, mi aiuta a rimanere focalizzata sul presente. E allora? Facciamo come le Star in America, concediamoci la pace mentale che ci spetta e poi camminiamo sulla boulevard realizzando ogni nostro sogno!