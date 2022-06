Muse in concerto al Firenze Rocks, la possibile scaletta

Non ci sono anticipazioni sulla scaletta prevista, ecco la lista dei brani proposti all’ultimo concerto di Berlino Condividi

L'attesa è quasi terminata, il Will of the People World Tour sbarcherà in Italia. Venerdì 17 giugno i Muse si esibiranno sul palco del Firenze Rocks, il celebre festival musicale in programma dal 16 al 19 giugno alla Visarno Arena di Firenze.

Muse, la possibile scaletta del concerto approfondimento Firenze Rocks 2022: tutti i cantanti. FOTO Ormai è soltanto questione di poche ore quando la formazione britannica guidata da Matthew Bellamy porterà il suo inconfondibile sound in Toscana dopo aver fatto tappa in varie nazioni, tra le quali la Germania; inoltre, nelle prossime settimane il gruppo suonerà anche in Danimarca, Spagna, Grecia, Francia, Canada e Stati Uniti d’America.

approfondimento Muse, il nuovo album è “Will of the People” Sabato 11 giugno i Muse si sono esibiti a Berlino proponendo ventuno brani, come riportato dal sito Setlist. Al momento non sono trapelate indiscrezioni sulla scaletta del Firenze Rocks, ecco quella del concerto in Germania:

Will of the People Interlude Hysteria Psycho Pressure Won’t Stand Down Citizen Erased The Gallery Compliance Time Is Running Out Nishe Madness Supermassive Black Hole Thought Contagion Plug In Baby Behold, the Glove Uprising Prelude Starlight Kill or Be Killed Knights of Cydonia approfondimento Muse, è uscito il nuovo singolo Won't stand down. VIDEO

Sempre venerdì 17 giugno il palco del Firenze Rocks ospiterà anche i Placebo, The Mysterines e The Ramona Flowers per una giornata all’insegna della grande musica.