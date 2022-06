Cesare Cremonini in concerto all'Olimpico di Torino: la scaletta

La scaletta del concerto di Cesare Cremonini a Torino

approfondimento

Cesare Cremonini in concerto, parte il tour Cremonini Stadi 2022

Le canzoni previste sono 25, con la novità del ritorno di Qualcosa di grande. Tale brano è stato uno di quelli che ha avuto maggior successo quando Cesare Cremonini cantava con i Lunapop, ma l’artista non lo ha più eseguito per ben 20 anni, un digiuno culminato con il Tour 2022 negli stadi. Tra i brani che i fan potranno ascoltare ci saranno anche quelli nuovi come Colibrì e Chimica, con ovviamente un tuffo nel passato con alcuni singoli iconici come Marmellata #25, Mondo e Vieni a vedere perché. Cesare Cremonini si appresta a scatenare la folla con 50 Special, un pezzo che ha fatto la storia con i Lunapop e che, ancor oggi, è tra i brani che non possono mancare quando c’è una festa. Previsto un toccante duetto virtuale con Lucio Dalla, scomparso il 1° marzo 2012 nel brano Stella di mare. Il concerto, infine, si chiuderà con Un giorno migliore, destinato a far emozionare la platea. Ecco, dunque, la scaletta completa in ordine: