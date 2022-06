Imagine Dragons a Milano, 65mila fan in delirio. FOTO

Il live della band statunitense ha infiammato il capoluogo lombardo l’11 giugno. La seconda data degli I-Days, festival rock tra i più importanti in Italia e in Europa, preannuncia così il successo del gran finale, atteso per domani 15 giugno con il ritorno dei Green Day assieme ai Weezer. A oggi i biglietti venduti per la data di domani sono già 45mila. Ecco gli scatti dell’emozionante concerto meneghino degli Imagine Dragons, aspettando l'ultimo atto della kermesse musicale