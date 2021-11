Imagine Dragons, live a Milano l'11 giugno 2022. Unica data italiana

Per celebrare l'uscita del loro ultimo album Mercury - Act 1, gli Imagine Dragons annunciano il Mercury World Tour 2022 che li vedrà in Italia per un'unica data l'11 giugno 2022 a Milano, headliner degli I-Days all'Ippodromo Milano Trenno.

Vincitori di un Grammy Award per la Best Rock Performance, 46 milioni di album venduti per 4 dischi di Platino, oltre 30 dischi di Platino per i singoli, 74 miliardi di stream, sono considerati la band più rappresentativa nella scena rock attuale . Per celebrare l'uscita del loro ultimo album Mercury - Act 1, gli Imagine Dragons annunciano il Mercury World Tour 2022 che li vedrà in Italia per un'unica data l'11 giugno 2022 a Milano, headliner degli I-Days all'Ippodromo Milano Trenno.

sabato 11 giugno 2022, l'unica data italiana del tour

approfondimento

Chi sono gli Imagine Dragons

Gli Imagine Dragons (Le canzoni più famose) a Milano, un sogno che si realizza per gli innumerevoli fan. I biglietti per la giornata di sabato 11 giugno 2022 saranno disponibili in presale Ticketmaster per gli utenti dell'App Intesa Sanpaolo Reward a partire dalle ore 10.00 di mercoledì 3 novembre 2021 scaricando, nella sezione Vantaggi dell'App, il coupon con il codice da utilizzare su https://shop.ticketmaster.it/presale/coupon/imagine-dragons-banc a-intesa-presale.html. Per la vendita generale i biglietti saranno disponibili a partire dalle 10:00 di venerdì 5 novembre 2021 nei circuiti www.ticketmaster.it, www.ticketone.it, www.vivaticket.com e in tutti i punti vendita autorizzati. Prodotto da Live Nation, il tour 2022 prende il via il 30 maggio a Praga, nella Repubblica Ceca, portando la band di Las Vegas formata da Dan Reynolds, Wayne Sermon, Ben McKee e Daniel Platzman, ad esibirsi negli stadi delle principali Capitali europee e nei festival di maggior prestigio come il Rock Werchter, Pinkpop, Lollapalooza Paris e appunto I-Days.