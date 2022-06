Concerto di Irama a Senigallia per RDS on Summer, cosa c'è da sapere

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

Di strada ne ha fatta tanta Filippo Maria Fanti, alias Irama, da quando sedeva tra i banchi di Amici di Maria De Filippi, nel 2018. Diciassettesima edizione che ha anche vinto per poi essere lanciato nell’olimpo della musica italiana. Occhi azzurri, capelli ribelli e una voce seducente che ha fatto impazzire milioni di fan: dopo avere sfornato numerose hit (Arrogante, La ragazza con il cuore di latta) e avere partecipato con la commovente Ovunque Sarai al Festival di Sanremo 2022, Irama è tornato a infiammare i palchi del Belpaese con le sue performance live. Il 19 giugno sarà la volta di Senigallia dove, per RDS on Summer, il cantante si esibirà dalle 19:30 in Piazza Garibaldi. Il concerto Set Live sarà presentato da un conduttore di RDS.