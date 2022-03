Irama tra primati in classifica e tour incontra i fan a Milano

L'artista incontra i suoi fan in una location speciale in occasione di un evento organizzato da Mondadori Store e Warner Music Italy. Acquistando l’album su Mondadori Store e nelle librerie Mondadori sarà possibile partecipare

Il giorno in cui ho smesso di pensare, il nuovo album di Irama per Atlantic Records/Warner Music Italy, con la direzione artistica di Shablo, debutta direttamente al primo posto della classifica ufficiale FIMI/Gfk, dopo essere entrato al n.5 nella classifica di Spotify globale tra gli album di debutto e aver superato 11 milioni di streaming in una settimana. Continua inarrestabile il successo di Irama anche con il nuovo album, dopo che “Ovunque Sarai”, il primo singolo estratto ha già conquistato il disco di platino con oltre 18 milioni di streaming e un video entrato immediatamente nella classifica globale di YouTube con 20 milioni di visualizzazioni. Il singolo è entrato nella top 100 nella classifica globale di Spotify .

A soli 26 anni, Irama al suo quinto album di inediti è uno degli artisti di maggior successo nell'attuale panorama musicale italiano e, con le sue hit, ha già collezionato 31 dischi di platino, 4 dischi d'oro con oltre 1 miliardo e 200 milioni streaming e oltre 650 milioni views per i suoi video.

Il nuovo progetto Irama si addentra nei territori della musica urban e di matrice latin/pop, in compagnia di ospiti eccellenti: Sfera Ebbasta, Rkomi, Gué, Willy William, Lazza ed Epoque e di grandi produttori come Shablo, Junior K, Mace, Merk & Kremont, Greg Willen e molti altri.

La voce di Irama è assoluta protagonista del nuovo album: è graffiante, incisiva, indimenticabile. Il giorno in cui ho smesso di pensare è un album maturo e originale, capace di trasportare l’ascoltatore altrove, nel tempo e nello spazio, con grande maestria.

In occasione dell’uscita di Il giorno in cui ho smesso di pensare Irama incontra i suoi fan in una location speciale organizzato da Mondadori Store e Warner Music Italy. Acquistando l’album su Mondadori Store e nelle librerie Mondadori sarà possibile partecipare il 10 marzo al Teatro Manzoni di Milano ad uno speciale evento live con l’artista. (per informazioni https://www.mondadoristore.it/irama-cd-evento-live/ ). Un appuntamento da non perdere dalle ore 16.00 per incontrare e conoscere l’artista e per ascoltare per la prima volta le canzoni del nuovo album.

Irama ha inoltre annunciato i concerti che apriranno il suo tour 2022: dopo la data zero a Mantova del 24 aprile, il 26 aprile sarà al Palazzo dello Sport di Roma, il 28 aprile al Palapartenope di Napoli e il 30 aprile al Mediolanum Forum di Milano, data andata sold out. Prevendite aperte sui circuiti Ticketone e Vivaticket.