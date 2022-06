Immanuel Casto, dal nuovo disco Malcostume al ritorno sul palco

L’artista è tornato nel suo ambiente naturale accolto da un pubblico che per lunghi mesi ha atteso l’evento, ad aprire lo show le Karma B che hanno scaldato i presenti con un repertorio di ampio respiro: da Paparazzi di Lady Gaga a Rumore di Raffaella Carrà. Sul palco anche Romina Falconi che ha affiancato Immanuel Casto in vari duetti, tra i quali il recente Insegnami la vita.

Dai brani contenuti all’interno dell’ultimo disco di inediti Malcostume ad alcune delle canzoni più celebri e amate come Zero Carboidrati e Piromane, Immanuel Casto ha dimostrato ancora una volta unicità, originalità e poliedricità. Un artista divenuto oggi un punto di riferimento.

Quando è iniziato il processo di creazione dell’album?

“Alcuni dei brani convogliati nel disco li ho scritti addirittura sette anni fa mentre stava uscendo The Pink Album. È buffo ma mi succede abbastanza spesso che dopo aver chiuso un disco mi esploda la vena creativa poiché non c’è più la pressione di dover produrre a tutti i costi. Ora ho in mano un album di cui sono veramente contento, ci ho messo dentro un mondo, sono soddisfatto”

Com’è cambiato il tuo rapporto con la musica?

“Per tanti decenni andare sul palco e scrivere sono stati un’esigenza, una cosa di cui avevo bisogno, ora non è così. Può sembrare una cosa fredda e distaccata ma in realtà è molto bella, se da domani mi dovessero dire che non canterò più, lo accetterei. Spero che non succeda, ma il fatto che non abbia bisogno di questa cosa, la rende una cosa ancora più bella, qualcosa che desidero fare. È proprio l’espressione di un desiderio”