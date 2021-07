Romina Falconi e 10 canzoni per essere perfetti in un mondo imperfetto

La perfezione non esiste eppure tutti vogliamo almeno una volta sentirci un po' più perfetti, "Un po' meglio di così", "Un po' più...". Non troveremo mai pace. Ci muoviamo in una società narcisistica e il meglio che possiamo fare è non giudicare ciò che appare tanto diverso da noi. Sembra facile a dirsi ma nella pratica siamo un disastro.

La musica ci salva tutti; in quelle giornate da buttare, nelle giornate epiche, nella routine. Ma chi siamo noi? Un ammasso di buone intenzioni che non sembrano bastare mai. Ecco le cose che personalmente dobbiamo ricordarci di non dimenticare, per sentirci migliori di ieri anche se là fuori è una giungla.

Le canzoni sanno descrivere certi sentimenti meglio di qualsiasi post sui social.

1) Combattere e tenere vivi i desideri

Eye of the Tiger - SURVIVOR

Perchè non si può finire la canzone senza essere carichi a pallettoni.



Cito una frase che mi piace tantissimo urlare quando sento il brano:

Don't lose your grip on the dreams of the past



You must fight just to keep them alive

Che sarebbe: "non perdere la presa coi tuoi sogni del passato, devi combattere per tenerli vivi"

Che nella mia testolina bionda, tradotto ancora, sarebbe come dire: "Datti da fare, cocca, che ai tuoi sogni, se non ci pensi tu, non ci pensa nessuno..."

2) Ho dei difetti, embè?

Lay all your love on me- Abba

Io amo gli Abba come si amano quei parenti che ci hanno accudito con amore e pazienza. Mi emozionano ancora tantissimo. Se mi vesto Frou-frou sul palco è anche colpa loro. "Non ero gelosa prima che ci incontrassimo

Adesso ogni donna che vedo

è una potenziale minaccia

E sono possessiva,

non è carino

Tu mi hai sentito dire

che il fumo è il mio unico vizio

Ma ora non è più vero"



Di questo brano mi piace tutto ma amo il fatto che il testo parta con un'ammissione di difetti. E diciamocelo: in questa società che ci vuole sempre pronti a mostrare solo la parte migliore noi (sui social tutti saggi, tutti santi, tutti migliori degli altri...), non è molto più seducente uno che si presenta mostrando anzitutto le proprie magagne?

3: Ogni tanto ricordiamoci di salvarci da noi stessi

Insomnia- IAMX

Diffido dagli armoniosi perenni, da chi non mostra mai crepe, cedimenti, buchi neri emotivi. Ma chi sei, Mary Poppins?



Sì, ci si sente perfetti guardando il peggio di noi e prendendone atto. Sembrerà folle ma è così.

"Please, save me to myself..."

Ogni tanto è bello provare a scappare da se stessi, dalle proprie abitudini, dalle strutture.

Sappiamo fare schifo. Ammettere ciò non ci rende di colpo migliori: facciamo schifo ma con stilosissima consapevolezza. Vuoi mettere?

4) "E quando non basta: fatti vedere da uno bravo"

Therapy- Mary J Blige

Ho scritto un album intero sulle emozioni principali (Biondologia), ora ne sto scrivendo uno sulle principali ombre psicologiche. L'argomento mi entusiasma, c'è poco da fare. Deleuze diceva "Un po' di possibile, sennò soffoco". Va bene ripartire da noi stessi, va bene lavorare sodo su noi stessi ma non possiamo fare tutto da soli.

Uno bravo (lo psicologo) è colui che ti aiuta a ridimensionare delle cose e a tirare fuori ombre che non credi nemmeno di avere. Il viaggio dentro di te sarà il più bel viaggio della tua vita. Con la psicologia l'impossibile può diventare possibile

5) "Vanno tutti da là, noi andiamo di qua!"

Gli spari sopra- Vasco



Noto che è molto più facile seguire le tendenze, amare il personaggio del momento "Se lo amano tot persone, un motivo ci sarà", desiderare cose che desiderano gli altri.



Una cosa la so per certo: le più grandi rivoluzioni nascono da situazioni di fallimento. Non importa se la rivoluzione è dentro o fuori di noi, ciò che è importante è imparare, provare ad essere migliori dopo alcune sconfitte e lasciare questo mondo meglio di come lo abbiamo trovato. Il giorno più importante della mia vita è stato quando ho smesso di emulare gli altri e ho iniziato a rispettare le mie stranezze. Scrivo canzoni, non salvo il mondo e non sono neanche famosissima, figuriamoci, però un bel giorno ho deciso che non ne potevo più di seguire regole che addosso a me non valevano un tubo e ho iniziato il mio percorso lavorativo (strambo, crudo, sudatissimo). Ora vivo scrivendo canzoni, grazie proprio al mio modo di non assomigliare a nessuno. Non ti sembra una piccola rivoluzione, questa? Ogni tanto andare controcorrente è l'unica via possibile.

6) "L'importante è farlo sempre con chi hai voglia tu"

Tanti Auguri- Raffaella Carrà

Non dare retta alle fake news, sono tutti in errore: Raffaella non può morire.



Oltre ad essere stata il simbolo di rivoluzione, bellezza, bravura ed essere stata incoronata icona gay mondiale, Raffaella ha fatto ballare tutto il mondo con frasi maliziosette e non.

"Trovi un altro più bello che problemi non ha..."

Quando cantavo al piano bar, di canzoni della Carrà ne facevo almeno tre a sera: era la mia salvezza quando c'era da rianimare il pubblico. Con Tanti Auguri, puntualmente, si scatenavano pure gli individui granitici.

Bisogna imparare a non accontentarsi.

Perchè l'amore è tutto ma, come dice la mia amica Bamby, "Possiamo vivere senza un rene, figuriamoci senza un cogl...ne!"

7) "La vita è un mozzico, non perdere tempo"



Magari Muori- Io feat Taffo

Inno alla vita, provare a godere il più possibile perché dobbiamo vivere come è giusto per noi, non come è giusto per gli altri.



"Riporta al cielo il tuo corpo usurato per dare la prova che hai proprio apprezzato"

Fregatene se qualcuno avrà da ridire sul tuo modo di vivere; la vita è la tua, mica la sua.

Tanto quello fai non potrà andare bene a tutti, tanto vale insistere facendo quello che ci piace.

8) "Noi, figli del Mai Una Gioia: rideremo lo stesso”

Magari Vivi - Romina Falconi

Questo è un invito a duello ai life coach che spingono tanto sul volere è potere.

Non hanno conosciuto la mia povera nonna Agata, i life coach, che mi diceva sempre: "Se la merda sarà oro, noi nasceremo senza culo, a nonna!"

La verità è che la vita è una maestra bellissima ma severa: se ti vuole dare lo schiaffone, te lo dà. Volere è potere un corno!

L'importante è non perdere la voglia di farsi baciare dalla fortuna la quale ci vede solo come degli amici, alle volte.

Saper ridere delle delusioni e di certi nostri momenti negativi, a mio modestissimo parere, è un modo per saper sconfiggere tutte le avversità.

Siamo imperfetti, signora mia... Ma ci perfezioneremo.