Battiti Live Bari, tutto quello che c’è da sapere sull’edizione 2022

Ritorna il grande successo dell’estate, Battiti Live, e riparte da Bari il 17 e il 18 giugno. Il prossimo weekend, dunque, si tornerà a cantare e ballare al ritmo delle canzoni che animeranno l’estate del 2022. Alla conduzione del programma ci saranno, ancora una volta, Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri. Il festival estivo della musica inizierà da Bari, nello specifico dal lungomare Imperatore Augusto, per poi spostarsi in altre città della Puglia.

La prima location sarà molto suggestiva: il lungomare Imperatore Augusto di Bari. Da qui Battiti Live si muoverà verso Gallipoli e Trani . Sul palco dell’evento, che ospita le esibizioni dal vivo dei cantanti più importanti del panorama musicale italiano e internazionale, si scateneranno tantissimi artisti. Questi ultimi saranno anche i protagonisti di alcune performance on the road in alcune delle più incantevoli località della regione.

I cantanti presenti e i biglietti

approfondimento

Da poche ore sono stati confermati gli artisti che saranno presenti il 17 e il 18 giugno a Bari. Tra di loro troveremo: Tommaso Paradiso, Achille Lauro, Elodie, Fedez, Tananai, Mara Sattei, Irama, Il Volo, Alessandra Amoroso, Boomdabash, Annalisa, Fred De Palma, Coez, Pinguini Tattici Nucleari, Sangiovanni, Francesco Gabbani, Luigi Strangis, Alex, Albe, Francesco Renga, Aka 7Even, Noemi, Matteo Romano, Mr. Rain, Alfa, Rocco Hunt, Rhove, The Kolors, Elettra Lamborghini, La Rappresentante di Lista, Fabrizio Moro, Baby K, Vegas Jones, Room9, Nika Paris, Gabry Ponte, Federico Rossi, Lola Indigo, Boro Boro, Hal Quartièr, Mecna & Coco. La partecipazione a Battiti Live è gratuita. Inoltre, per chi non potesse essere presente, sarà possibile seguire l’evento sui social di Radio Norba e tenersi aggiornati grazie all’hashtag #battitilive. Lo show andrà anche in onda, in date ancora da stabilire, su Italia 1 e sarà disponibile in streaming su Mediaset Infinity.