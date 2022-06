Benji e Fede tornano insieme? L'indiscrezione e il post su Instagram

Secondo un’indiscrezione che nelle ultime ore di mercoledì 8 giugno ha iniziato a circolare tra stampa e web, lo storico duo pop italiano sarebbe vicinissimo a una reunion. Ecco 10 canzoni della coppia da ascoltare prima di nuovi successi in arrivo Condividi

A poco meno di una settimana dalla notizia della fine della relazione con Bella Thorne, che ha lasciato l'amaro in bocca alla folta schiera di fan di Benjamin Mascolo, i riflettori tornano invece a riaccendersi sul duo di cui faceva parte, Benji e Fede. I due cantanti italiani nell'ultimo periodo hanno intrapreso la carriera da solisti, dopo la fine della loro collaborazione annunciata con un post Instagram il 16 luglio del 2021. Ma è la nota rivista italiana diretta da Alfonso Signorini Chi a lanciare l'indiscrezione secondo la quale Benjamin Mascolo e Federico Rossi si sarebbero riavvicinati per riformare il sodalizio musicale vincente che li ha accompagnati dall'esordio nel 2010 e li ha portati per lungo tempo a essere protagonisti delle classifiche di streaming e radio grazie ai loro assoluti tormentoni.

Il duo Benji e Fede sta per tornare? approfondimento Benji e Fede all’Arena di Verona: la recensione dell’ultimo concerto Benji e Fede si preparano (forse) a una reunion. È questa la notizia che ha incuriosito tutto il popolo del web e della musica italiana. Secondo un’indiscrezione, il duo che dal 2010 al 2021 ha visto suonare fianco a fianco gli artisti Benjamin Mascolo e Federico Rossi, starebbe per ricostruirsi dopo l’addio a sorpresa la scorsa estate, comunicato sui social con un post Instagram dove la foto di un loro emozionante concerto è incorniciata dalla scritta “Grazie”. Inutile dire come una così piccola scintilla possa essere stata vera e propria miccia per la curiosità e la gioia del pubblico che ha invaso i profili social dei due artisti solisti, così come quello di coppia, con messaggi di sorpresa e apprezzamento. La scelta di mettere per un attimo in pausa la fiorente collaborazione non era arrivata per caso, ma fortemente voluta da Mascolo e Rossi per la voglia di dedicarsi a sé stessi e ai propri progetti dopo essere stati inaspettatamente invasi dal successo degli ultimi anni, che ha permesso loro di diventare un vero e proprio fenomeno di punta del pop italiano.

Benji e Fede pronti per una reunion? Quali canzoni ascoltare per conoscere meglio il duo approfondimento Benji & Fede, storia del duo idolo delle teenager. FOTO A raccontare di come si siano inaspettatamente incontrati prima di dare il via a un’amicizia di così lunga data, ci hanno pensato gli stessi Benji e Fede che in svariate interviste degli anni passati hanno rivelato di essersi conosciuti via Internet nel dicembre del 2010 per poi finire con il condividere la stessa grande passione per le sette note che ha permesso loro di dare vita al duo che tutti abbiamo conosciuto come Benji e Fede. Da quel momento, il resto è storia, con i cantanti che hanno catalizzato una sempre maggiore attenzione del pubblico nostrano a suon di grandi successi, tra hit estive tutte da ballare, ma anche melodie più intense e romantiche. Ecco 10 irrinunciabili successi di Benji e Fede da ascoltare in vista di una loro possibile reunion: Dove e quando Tutto per una ragione (con Annalisa) Moscow Mule Magnifico difetto Sale (con Shari) Universale Buona fortuna Lettera On Demand (con Shade) New York