E' il gruppo musicale del Tigullio per antonomasia. E' nato nel 1982 e per festeggiare i 40 anni di attività ha riarrangiato i brani dei primi album con nuovi ritmi. Il repertorio è vasto, dal ballo liscio alla discoteca, dai balli di gruppo ai latino-americani, cumbie, kizombe, musica da ascolto e internazionale. La cantante Serena Bonfiglio, autrice della playlist, fa parte del gruppo dal 16 giugno del 2007

La cumbia del mare

Si sale sul palco, tutto è pronto, si accendono le luci...parte la prima nota, è quella di una cumbia, il ritmo che va per la maggiore. Direi che la maggior parte delle canzoni che canto sono a ritmo di cumbia! Questa però è un brano strumentale scritto e suonato dal maestro Luigi Colombini col sax! In un attimo si riempie la pista: le note e i sorrisi della gente mi entrano dentro ed io inizio il viaggio verso un'altra dimensione, verso un'altra me, forse quella che più mi assomiglia!



Valzer Reale

Non può mancare il giro di ballo liscio con mazurka, polka, tango, fox...con brani scritti dal leader del gruppo. Valzer Reale è un valzer viennese dall'atmosfera classica: è come essere in un gran ballo dell'Ottocento. È un valzer più lento così riescono a ballarlo anche quelli poco allenati...perchè anche per ballare ci vuole allenamento!!!



Io vagabondo - Nomadi

Una versione dance/remix del cavallo di battaglia dei Nomadi dove tutto il pubblico si abbraccia, salta e canta insieme a me alzando le braccia al cielo come in un vero concerto!!!



Insieme a te non ci sto più – Caterina Caselli

Adoro le canzoni degli anni '60, ah quanto avrei voluto vivere in quegli anni. Da bambina avevo un'audiocassetta gialla con le canzoni di Mina, Caterina Caselli, Patty Pravo e altre artiste del momento, la ascoltavo per ore e ore e cantavo, cantavo, cantavo.



Assenza - Gianna Nannini

Anche se l'ambiente in cui canto è un ambiente popolare, allegro e "festaiolo", per me, se una canzone non ha qualcosa di malinconico va "scartata". Questa della Nannini però è l'eccezione che conferma la regola: è una canzone allegra con un classico ritornello, fresco e orecchiabile e che a ritmo di mambo dona ancora più spensieratezza!



Un altro giorno sulla terra - Dolcenera

Il ritmo del Brasile, la mia cantante preferita, l'artista che ammiro da sempre e un messaggio di vita a chi si sente un po' triste: ricorda che "il sole nasce e muore per te."!!!



YMCA

Durante i balli di gruppo capita di osservare diverse linee di pensiero: c'è chi fa una coreografia e chi un'altra. In questo pezzo invece tutti ballano guardando il palco e seguendo i nostri passi!



Se non te - Laura Pausini

L'amore che sfida ogni cosa senza paura, che si sceglie subito al di là del contesto e dell'età.



Notte a sorpresa - Pooh

Il gruppo preferito di mia mamma. Da piccola, ogni volta che salivo sulla sua macchina c'erano loro alla radio e oggi, inevitabilmente, mi commuovo ogni qualvolta che cantiamo una loro canzone!



A tutto Caravel

E' la nostra sigla, una marcetta allegra dove anche chi ha solo ascoltato senza ballare si alza, fa quattro saltelli mi saluta e se ne va e io spero di rivederli tutti nella festa seguente!