“Via dei Matti nº0”, l'album di Stefano Bollani e Valentina Cenni

Dato alle stampe il 27 maggio, il disco celebra il programma omonimo di Rai3 (di cui presto arriverà una seconda edizione). Una tracklist composta da 20 tracce selezionate tra le canzoni più belle sentite nel corso dello show televisivo. Il 5 giugno è previsto anche uno speciale in TV, intitolato “Via dei Matti Picture Show”

Via dei Matti nº0 è il nuovo album di Stefano Bollani e Valentina Cenni, uscito il 27 maggio per celebrare il programma omonimo di Rai3 condotto dal 15 marzo al 3 maggio 2021 dal pianista e dall’attrice e cantante, che è sua moglie. Una tracklist composta da 20 tracce selezionate tra le canzoni più belle sentite nel corso dello show televisivo. Arriverà a breve anche uno speciale TV, intitolato Via dei Matti Picture Show e dedicato alla settima arte. Il format televisivo che Bollani e Cenni hanno inaugurato ha un enorme pregio, ossia quello di essere riuscito a riportare in televisione la musica. Per farlo, i due artisti sono riusciti a individuare un linguaggio inedito e innovativo adatto a entrare nelle case degli italiani non via stereo ma via schermo. Ricordiamo che il programma Via Dei Matti N° 0 ha vinto il Premio Flaiano come miglior programma culturale.

Nella prima edizione dello show (di cui si attende un secondo atto, oltre a questa serata speciale televisiva prevista per il 5 giugno) sono stati invitati artisti del calibro di Francesco De Gregori, Edoardo Bennato, Claudio Baglioni, Ornella Vanoni, Irene Grandi, Eugenio Finardi, Daniele Silvestri, Vinicio Capossela, Fabio Concato, Samuele Bersani, Checco Zalone, giusto per citarne alcuni.

Difficile scegliere tra le tante canzoni del programma approfondimento Stefano Bollani, la fotostoria del pianista jazz La tracklist del disco (che vi mostriamo alla fine dell’articolo) è stata frutto di un estenuante labor limae, nel senso che le canzoni che hanno caratterizzato il programma televisivo sono così tante e così interessanti che il pianista e l'attrice-cantante hanno dovuto fare una cernita difficilissima, come loro stessi hanno dichiarato.



L’album è disponibile in digitale su tutte le piattaforme di streaming, negli store digitali, in formato CD e vinile e anche in un’edizione speciale autografata dai due artisti. Il titolo, Via dei Matti N° 0, riprende il programma televisivo che a sua volta riprende un verso di una famosa canzone di Sergio Endrigo, ossia La Casa.



Un disco intimo ma anche aperto a tutti approfondimento "Stories Live – Stefano Bollani", un viaggio lungo i generi musicali In attesa di tornare in televisione con una nuova stagione di Via Dei Matti numero 0, programma tv che è diventato un vero e proprio cult e ha riscosso il favore di critica e pubblico, Valentina Cenni e Stefano Bollani hanno riaperto la loro casa immaginaria, offrendo un disco da un lato intimo ma dall'altro aperto a tutti.



“L’album Via Dei Matti Numero 0 è un inno all’allegria in cui i due artisti si divertono a proporre le canzoni più belle fra quelle sentite nel corso del programma TV”, si legge nella presentazione ufficiale del disco.

Il percorso che ha portato a questo album, e prima ancora al programma televisivo omonimo, si sviluppa a partire dalla consapevolezza di come la musica sia un elemento fondamentale della vita.

“La registrazione nasce così, dal desiderio di continuare a giocare con la musica che amiamo, quella che ci fa stare bene”, raccontano Cenni e Bollani. “Ci piace pensare che questo sia un disco da cantare tutti insieme”.

L’inconfondibile piano di Bollani si unisce alla voce di Valentina Cenni per comporre un mosaico di brani che superano i generi e lo spazio. Un vero e proprio affresco musicale, con 20 tracce di musica proveniente da diverse parti del pianeta: canzoni in italiano, portoghese, inglese, spagnolo, napoletano… C’è perfino un brano che arriva dall’Isola di Pasqua!



approfondimento Stefano Bollani, concerto con laVerdi alla Biblioteca degli Alberi Il disco dato alle stampe pochi giorni fa accompagnerà un nuovo show in TV (prodotto da Ballandi per Rai 3), intitolato Via dei Matti Picture Show. Andrà in onda domenica 5 giugno alle 21.25 su Rai 3 e si rivelerà una serata speciale in cui a fare da prima donna sarà la musica con la M maiuscola. Il fil rouge della serata sarà il cinema, tema scelto dai due conduttori e autori Stefano Bollani e Valentina Cenni. Verrà quindi analizzato l'indissolubile rapporto tra sette note e settima arte, un binomio che trova il proprio punto di contatto non soltanto nelle colonne sonore delle pellicole ma anche nella stessa ispirazione di entrambe le tipologie di arte.

“Via dei Matti Picture Show” inanellerà ricordi, racconti e anche esibizioni di tanti amici e colleghi dei due padroni di casa.