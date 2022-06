Humanoira condividono i pensieri più profondi con la Panna : il video

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Panna è il nuovo singolo di Obiettivo Salvezza vol.1, il nostro nuovo disco prodotto da Daniele Catalucci (Virginiana Miller) per l'etichetta discografica Infecta Suoni&Affini di Manuele Fusaroli (già produttore di The Zen Circus, Nada, Andrea Mirò, Management). A fine estate arriverà invece il vol. 2 che contiene altre 5 canzoni e nuove collaborazioni stimolanti. In questo nuovo singolo abbiamo avuto il piacere di fare un featuring con Francesco Pellegrini, in arte Maestro Pellegrini, musicista e cantautore come noi livornese, oltre che chitarrista degli The zen Circus. Questa collaborazione nasce da un amicizia e stima di lungo corso, nata sui palchi che spesso abbiamo condiviso con le rispettive band.



Panna parla della condivisione dell'intimo. Un flusso di coscienza finalmente svelato a chi di più caro abbiamo. Librare finalmente a qualcuno, le proprie riflessioni sul tempo che passa, sulla paura di invecchiare e su quanto sia impossibile raggiungere la perfezione, per quanto uno si sforzi di essere migliore. Il confronto con una società complessa, che inevitabilmente tenta di formarci sempre più aridi, disillusi. Condividere i propri fantasmi quindi, affrontandoli uniti cercando anche il lato dolce delle cose: “Fermiamoci qui, mettiamoci a respirare che a volte serve solo darsi la mano, per scordarsi di tutto". Il video di Panna è stato diretto dalla bravissima videomaker fiorentina Valentina Cipriani, con cui avevamo gia collaborato per il video del primo singolo della canzone ULTIMO TRENO sempre contenuto in OBIETTIVO SALVEZZA vol.1. E' stato girato tra le spiaggie di Tirrenia e lo studio di registrazione BIGWAVE dove abbiamo inciso alcune voci della canzone insieme a Maestro Pellegrini.



Humanoira è gruppo musicale pop rock formatosi a Livorno e composto da Riccardo Vivaldi (chitarra e voce) e Davide "Junox106" Varriale (basso e laptop). Dopo vari cambi di formazione e un paio di album all'attivo che hanno portato la band a suonare in tutta Italia e in Francia, nel 2018 abbiamo deciso di rivoluzionare il progetto e ripartire in due, evolvendo il sound rock alternativo ad un pop elettronico e talvolta cantautoriale che lascia il giusto spazio ai testi ironici e profondi di Riccardo di esprimersi al meglio. Nel 2019 arriva il nuovo debutto discografico, con un Ep di 5 canzoni dal titolo "Sorrisi e canzoni" (Alka Record) che viene accolto molto positivamente da pubblico e stampa e che ridefinisce il genere musicale della band in Neo realismo pop. L'ep Sorrisi & canzoni ci ha portato a esibirci in un breve tour prematuramente interrotto dalla pandemia,ma che ci ha dato comunque modo di suonare anche sul prestigioso palco dell' Ariston di Sanremo per la finalissima di Sanremo Rock. Dal successo di Sorrisi & canzoni scaturisce la collaborazione con Daniele Catalucci (Virginiana Miller, Sinfonico Honolulu) come produttore artistico e bassista del nuovo disco che racchiude 10 canzoni frutto di un lungo lavoro e che si avvale della preziosa presenza di musicisti come Rolando Cappanera alla batteria (Strana Officina) , Matteo Pastorelli alla chitarra (Snaporaz), Giulio Fagiolini al piano e Asitha Fathi al violino.