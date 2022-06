Pubblicato per la prima volta da BMG nel 1999 in formato CD e ora in vinile e musicassetta, è il secondo album in studio del rapper e produttore napoletano Vincenzo Artigiano. Quindici tracce con le produzioni dello stesso Cenzou, 2 Phast , Papa J e Marco Messina dei 99 Posse, Malastrada arriva dopo il successo di critica e vendite del precedente Bambino cattivo del 1996, che lo ha consacrato come figura di riferimento dell’Hip-Hop italiano

La Famiglia - Prrrr...

Con la famiglia abbiamo praticamente iniziato insieme, questo pezzo a mio avviso , in maniera unica ed insindacabile ha dato un po’ lo start al modo tipicamente napoletano di stare sul beat. Slang, flow e contenuto, con un dialetto che grazie anche a molte parole tronche, suona come l’americano.

13 bastardi - Napoli

Un altro collettivo con cui insieme abbiamo mosso i primissimi passi nel mondo dell'Hip-Hop nazionale. Un collettivo di tantissime teste, ogni mc con peculiarità e tratti distintivi unici, un testo e un beat capaci di evocare le suggestioni della nostra città in chiave paleo-urban.

Co'Sang - Int’o Rione

Quando sono usciti i Co'Sang, hanno diviso praticamente in due la scena, c’era chi li amava e chi non sopportava la loro attitudine cruda come il posto da cui venivano. Io ero tra i primi, e il tempo ha poi sancito il ruolo di assoluto rilievo che hanno avuto per la scena.

Fuossera - Senza Fine



Insieme ai Co Sang dalla periferia più cruda e pulp, i Fuossera si sono rapidamente conquistati il loro pezzo di eternità , coniugando estrazione popolare e vita di strada. Con un sound e un modo di approcciare alle rime, con un flow assolutamente europeo.

Kimicon Twinz - Step One



L’influenza del Queensbridge e le storie di Casoria hanno fatto da radice per la nascita di questo duo rap e strumentali senza compromessi, real talk che ancora oggi è di riferimento per chi è venuto dopo Dome Flame e Lele Blade non sapevano ancora che stavano seminando per quello che poi è successo.

Broke N Spuork - Prima dell’impatto



Oyoshe e Deka hanno iniziato da piccolissimi, li ho visti man mano crescere e diventare uomini. Mantenendo un'attitudine pura nella loro musica, e una scelta sempre molto personale nei testi nel corso degli anni sono diventati punti di riferimento per tutte le hiphopheadz della zona flegrea.

Clementino - L'età Ré Tass

Ho scelto questo pezzo della nostra superstar del rap campano, perché è stato forse uno dei primi in cui veniva alla ribalta nel periodo in cui stava vincendo tutte le freestyle battle in Italia. E stava riportando lustro artistico alla nostra città, che in quel momento era un po’ in ombra.

Pepp Oh - Chesta nött

Dalla stessa periferia da dove venivano artisti che iniziavano a portare un rap pieno di attitudine di strada, Pepp Oh è riuscito a ritagliarsi il suo spazio, imponendo una visione molto più intima e personale, riuscendo a coniugare il rap con il soul e con tutte le influenze più melodiche della musica napoletana.

Geolier - Vogl Sul A Te

Sempre da Secondigliano, arriviamo ai giorni nostri, con questo artista che posso definire senza dubbio un talento della sua generazione, capace di alternare tantissimi flow, su altrettanti tappeti musicali diversi. Un valore aggiunto che lo colloca giustamente sebbene la giovane età nell olimpo del rap di partenopei.

SLF - Ready



Sempre dall’area Nord, anche dopo tantissimi anni, trovo che l’unione e la sinergia creano un valore aggiunto inestimabile, e il collettivo degli SLF ne è la prova, in un momento di grande difficoltà per la città , sono riusciti a ritagliarsi un posto d’onore nella scena nazionale, con le barre crude e un sound unico.