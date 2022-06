Piero Pelù, la brutta caduta sul palco al concerto di Milano: il video

Musica

Due mesi di incredibili concerti, molti dei quali già sold-out. È questa la magia che attende fan e turisti romani nella nuova edizione di Rock In Roma 2022, in programma dal 10 giugno all’11 settembre. Ecco tutti i cantanti in scaletta

Si assottiglia sempre di più la forbice di tempo che separa il pubblico romano e di tutta Italia dall’attesissimo inizio di Rock In Roma 2022 , il più celebre festival musicale estivo della Capitale, giunto quest’anno alla sua 12esima edizione. Un ritorno in musica che sarà ancora più epico e frizzante, viste le ultime due edizioni cancellate a causa della pandemia

Presentato ufficialmente anche il ricco cast di cantanti che nelle serate di giugno e luglio animeranno i due palchi allestiti a cielo aperto presso l’Ippodromo delle Capannelle e la Cavea dell’Auditorium Parco della Musica. Gli eventi musicali di Rock In Roma 2022 si terranno dal 10 giugno al 30 luglio, con un appuntamento extra in programma per l’11 settembre. Ecco tutti i cantanti che saranno presenti (in ordine di calendario)