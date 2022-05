Glastonbury Festival, la line-up degli artisti

Gruppo fondato nel 2010 da Noel Gallagher dopo lo scioglimento degli Oasis, con cui cantava insieme al fratello Liam, la band Noel Gallagher’s High Flying Birds si esibirà sabato 25 giugno al Pyramid Stage dalle 19:15 alle 20:30

Noel Gallagher, nuovo singolo Trying To Find A World That’s Been And Gone: Part 1’