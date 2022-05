Ed Sheeran canterà la sua "Perfect" al giubileo di platino della regina

Arrivano direttamente dal tabloid britannico Daily Mail le prime indiscrezioni secondo le quali, durante i festeggiamenti per il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta II , in onore dei suoi 70 anni di regno, la superstar di Halifax Ed Sheeran si esibirà sulle note di Perfect . Tra le sue più belle dediche d’amore in musica, è la canzone perfetta per il ricordo del Principe Filippo, consorte della regina scomparso nell’aprile del 2021 a 99 anni.

Ed Sheeran canterà Perfect per la Regina Elisabetta II e il marito Filippo

Tra i grandi ospiti attesi per i diversi eventi di festeggiamento per il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta II, in occasione dei suoi 70 anni al comando del Regno Unito, anche Ed Sheeran che secondo la stampa si esibirà in un commovente omaggio alla Sovrana e al suo defunto marito, Filippo, Duca di Edimburgo. Il cantautore di Halifax, canterà Perfect al termine del corteo per le strade di Londra, in programma per la prossima domenica 5 giugno. Pare che Ed Sheeran sia atteso proprio prima dell’inno nazionale, dove canterà la sua romantic ballad, accompagnata da un filmato con immagini della Regina Elisabetta II e del suo consorte, proiettate sui maxi schermi attorno al grande palco di Buckingham Palace e di tutto il paese. In un momento così importante per Elisabetta II, non poteva mancare il ricordo a colui che l’ha accompagnata con forza e dedizione per tutta la vita, dalla morte del padre, all’annuncio di essere diventata la nuova sovrana del Regno Unito, al grande matrimonio celebrato in pompa magna oltre 73 anni fa, fino alla scomparsa del Duca lo scorso aprile 2021. Non solo Ed Sheeran, a Londra altri ricordi e riferimenti al Principe Filippo, come un meraviglioso corteo ispirato a Bollywood – con una torta nuziale di 6m e 250 ballerini che si sposteranno lungo il The Mall, in una rivisitazione della loro celebrazione del matrimonio del 1947 – fino a una rappresentazione dell'amata barca a vela di Filippo, Bluebottle, che sarà esposta nella sezione dedicata ai "Preferiti della regina", che includerà anche corgi e cavalli.