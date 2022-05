Michele Bravi, il nuovo singolo è Zodiaco

Venerdì 27 maggio è uscito su tutte le piattaforme digitali e in radio Zodiaco, il nuovo singolo di Michele Bravi. Il cantante umbro chiuderà il suo Tour nei teatri domenica 29 maggio all’Auditorium della Conciliazione di Roma Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo La carriera di Michele Bravi, cantante classe ‘94, sta riprendendo una piega positiva dopo un periodo piuttosto negativo legato ad alcune vicende personali. Infatti, il 22 novembre 2018, mentre si trovava a Milano, l’artista è rimasto coinvolto in un incidente stradale che ha portato alla morte di una motociclista di 58 anni di nome Rosanna Colia. Dopo l’impatto, Michele Bravi prestò immediatamente soccorso alla sfortunata donna, che non riuscì però a sopravvivere. Una vicenda che, inevitabilmente, ha segnato per un periodo la carriera del cantante, che per alcuni mesi è rimasto in silenzio senza rilasciare dichiarazioni in merito, arrivando a patteggiare un anno e sei mesi di reclusione con sospensione della pena e non menzione nel casellario giudiziale, richiesta accettata dal GUP di Milano. Archiviata, in qualche maniera, la vicenda, Michele Bravi ha ripreso a calcare le scene musicali.

Ecco la nuova canzone di Michele Bravi approfondimento I migliori concerti di maggio 2022 Da oggi, venerdì 27 maggio, i fan di Michele Bravi possono ascoltare il nuovo singolo del cantante di Città di Castello su tutte le piattaforme digitali e in radio. Il titolo del componimento è Zodiaco, un’opera che viene presentata come un qualcosa capace di trasmettere a chi la ascolta quel senso di libertà che deriva dal periodo estivo. Michele Bravi, attraverso l’ausilio dei segni zodiacali (da qui il nome del titolo della canzone) e delle costellazioni galattiche descrive un amore che non ha paura di esistere, nonostante possa risultare avverso. Attualmente, l’artista sta per chiudere il suo tour all’interno dei teatri italiani, con l’ultima data prevista per domenica 29 maggio a Roma all’interno dell’Auditorium della Conciliazione. Nel corso di questo mese, Michele Bravi si è esibito anche a Peschiera Borromeo (12 maggio), a Torino (15 maggio), a Padova (20 maggio), a Milano (23 maggio) e a Bologna (26 maggio).

La carriera di Michele Bravi approfondimento Sanremo 2022, Michele Bravi con Inverno dei fiori: il testo Il cantante è diventato famoso nel 2013 quando è stato decretato vincitore della 7ª edizione di X Factor. Il successo gli permette di cantare il brano principale della colonna sonora di Sotto una buona stella, film di Carlo Verdone del 2014, affiancato per l’occasione da Paola Cortellesi. Il 16 maggio 2014 annuncia il singolo Un giorno in più, che anticipa il suo primo album A passi piccoli, disponibile a partire dal 10 giugno 2014. Nel febbraio del 2017 partecipa per la prima volta tra i “Big” del Festival del Sanremo, raggiungendo un buon quarto posto con la canzone Il diario degli errori. Seppur ancora molto giovane, vanta diverse collaborazioni musicali. Ad esempio, citiamo quella con Cristina D’Avena, con la quale canta I puffi sanno per l’album della cantante Duets – Tutti cantano Cristina. Il 18 maggio 2018, invece, interpreta Nero Bali con Elodie, che si rivelerà uno dei principali tormentoni dell’estate successiva. Il 4 marzo 2021 torna al Festival di Sanremo, ma in qualità di ospite cantando Quando di Pino Daniele in coppia con Arisa. Invece, nell’ultima edizione della kermesse, è di nuovo in gara con il brano Inverno dei fiori, che lo porterà a chiudere al decimo posto.