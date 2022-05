Dua Lipa, la caduta durante il concerto a Milano. VIDEO

La caduta, rilanciata sui social, è avvenuta nel corso del secondo concerto milanese del Future Nostalgia Tour Condividi

Piccolo imprevisto per la popstar. Nel corso della seconda tappa milanese del Future Nostalgia Tour, Dua Lipa è caduta sul palco nel corso dell’esibizione del brano Be The One.

Dopo il successo del primo concerto, tenutosi mercoledì 25 maggio, Dua Lipa, classe 1995, ha calcato nuovamente il palco del Forum regalando al pubblico uno show pieno di energia e spettacolo. Nel corso dell'esibizione del singolo Be The One che ha lanciato la carriera della cantante a livello mondiale, Dua Lipa è accidentalmente caduta sul palco.

La popstar non si è lasciata scoraggiare rialzandosi prontamente in piedi e riprendendo a cantare, grazie anche all'aiuto di un ballerino. La caduta è stata ripresa da vari utenti e rilanciata sui social, come dall'account Twitter di Trash Italiano.

Dua Lipa ha dimostrato ancora una volta la sua enorme grinta e le indiscusse capacita da performer che l'hanno resa la popstar di successo mondiale che conosciamo oggi.

