Michele Merlo, Farfalle è l'inedito dell'artista scomparso un anno fa

Da venerdì 27 maggio sarà disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali Farfalle (Romantico Ribelle/Universal Music), il singolo inedito di Michele Merlo. Una manciata di giorni prima della sua scomparsa, Michele è a Modena al Take Away Studios con Daddo, Riky e Fra. A causa dello stop dovuto alla pandemia ha bisogno di confrontarsi con loro per cercare di mettere in fila tutte le idee rimaste “tra le righe della sua anima” e pronte a “liberarsi come farfalle”.

Le cose da dire sono tante e il brano che le incardina quasi tutte è appunto “Farfalle”. Una canzone che colpisce e convince tutti per la grande forza espressiva e per il profondo significato del testo che racconta le mille sfaccettature dell’anima di Michele, un sognatore arrabbiato, insomma, un Romantico Ribelle. In Farfalle, infatti, sono racchiuse sia la consapevolezza di essere un'anima “fragile", sia la voglia di rivalsa nei confronti di quel “sistema” che, con l’aggravante della pandemia, lo aveva giorno dopo giorno un po' "dimenticato" e lo aveva fatto atterrare troppo bruscamente. Ecco, tutto questo è Farfalle che l’Associazione Romantico Ribelle, Universal Music, Senza Dubbi e Take Away Studios hanno deciso di regalare a tutti coloro che volevano e vorranno bene per sempre a Michele.