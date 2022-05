Coez annuncia due nuove date: tutte le tappe dell'Essere Liberi Tour

approfondimento

Coez, il suo nuovo album Volare rivoluziona il cielo della musica

CALENDARIO ESSERE LIBERI IN TOUR



Venerdì 15 luglio 2022 | Este (PD) @EstEstate Festival

Sabato 16 luglio 2022 | Alba (CN) @Collisioni Festival

Giovedì 28 luglio 2022 | Francavilla al Mare (CH) @Shock Wave Festival

Lunedì 1 agosto 2022 | Todi (PG) @Umbria Music Festival

Venerdì 5 agosto 2022 – Gallipoli (LE), Parco Gondar NUOVA DATA

Venerdì 12 agosto 2022 – Budoni (SS), Budoni Summer Festival NUOVA DATA

Lunedì 15 agosto 2022 | Paestum (SA) @MaCo Festival

Mercoledì 17 agosto 2022 | Roccella Jonica (RC) @Roccella Summer Festival

Domenica 21 agosto 2022 | Lignano Sabbiadoro (UD) @Arena Alpe Adria

Sabato 27 agosto 2022 | Cattolica (RN) @Arena della Regina

Venerdì 2 settembre 2022 | Vigevano (PV) @Estate in Castello

Venerdì 9 settembre 2022 | Agrigento @Festival Il Mito

Sabato 10 settembre 2022 | Catania @Sotto il Vulcano Fest



I biglietti per le date annunciate sono disponibili su vivoconcerti.com e in tutti i punti vendita autorizzati. Quelli per tutte le date sono in vendita online su www.vivoconcerti.com e presso tutte le rivendite autorizzate. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.