Coez, il suo nuovo album Volare rivoluziona il cielo della musica

Un album che si sfoglia come un romanzo. Coez con Volare racconta gli ultimi due anni e mezzo della sua vita e non solo, un album scritto tra la chiusura di È sempre bello e la pandemia. Volare è il sesto del cantautore e si caratterizza per lo stile onesto, senza filtri e che parla a tutti nel suo essere personale ed emotivo, suo marchio di fabbrica che lo ha reso unico nel panorama musicale italiano. In tredici tracce Coez accompagna l’ascoltatore in un percorso fatto di immagini della vita quotidiana, paesaggi urbani, metropolitane, marciapiedi, quartieri, riferimenti alla cultura pop, ma anche di cieli, orizzonti da guardare dai balconi, nuvole che accompagnano i sogni, i ricordi e le malinconie. Abbiamo ascoltato l'album insieme.



E' il mio pezzo preferito. C’è dentro il mio primo gruppo, i Brokenspeakers, che non esiste più ed è una parte del mio passato che non tutti conoscono. Questo è un pezzo mai fatto, alcune a volte capita che certe cose le hai già scritte e poi le riproponi ma non questa volta.

Cosa ha di particolare?

Guarda il futuro e si distacca dal percorso di musica indie del quale ho fatto parte negli ultimi anni. Occhi Rossi non è riconducibile ad alcun sound esistente in Italia, questa è la vibe che mi dà. Simile a questa c'è Margherita: siamo andati in studio con due linee vocali e partiti da una traccia fatta col telefono e per Occhi Rossi è stato uguale, siamo sempre partiti da una base mia e dunque si tratta di accordi nelle mie corde. E' un qualcosa di nuovo per il mercato italiano. Sia chiaro non ho mai mirato al mondo Indie ma ci sono entrato anche per la collaborazione con Niccolò Contessa.

Che mi racconti di Cerchi con il fumo?

Stavo preparando il format Nella Casa in una villa che poi non si è realizzato causa covid ma avevo già scritto un po' di cose.

Come lo avevi pensato?

Un artista a settimana ospite per poi coinvolgere il pubblico sui social dove spoileravamo i pezzi ma è rimasta una cosa mai fatta. Ma mission era rendere il pubblico parte del movimento creativo. Avevo scritto e campionato su un pezzo di Neffa, Stare al mondo, e ho capito che sulle strofe avevo scimmiottato il suo terzinato anni Novanta. Ho pensato di creare io le strofe e lui il ritornello ma ammetto che all’inizio non c’era l'idea di contattarlo, non ci conoscevamo.

Poi che è successo?

Durante la pandemia ci siamo mandati pezzi a vicenda, ho molto apprezzato nel tempo la sua svolta cantautorale e molto Motown.

Capisco ma resta il fatto che quello delle categorie è un limite tutto italiano.

Mi dispiace per i ragazzi più giovani che guardano alla top 50. C'è una gara ai numeri che coinvolge tutti, l’artista è valutato in base ai follower. Il disco prima lo consumavi…