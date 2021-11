Coez in concerto: tutte le date del tour 2022

Dopo la pubblicazione di “Come nelle canzoni”, il terzo singolo estratto dall’album in arrivo a breve, Coez ha annunciato la partenza del suo tour. Dal 31 gennaio, dodici date nei più importanti club italiani Condividi

Lo aveva annunciato lo stesso Coez alcuni giorni fa quando, dopo la pubblicazione del nuovo singolo “Come nelle canzoni” (Carosello Records), raccontava ai fan di importanti news in arrivo. Puntuale come un orologio svizzero, il rapper e cantautore di Nocera Inferiore ha condiviso le prime date del suo tour nel 2022. Si partirà il 31 gennaio da Torino per poi esibirsi in ben dodici date nei più importanti club d’Italia, fino alla grande festa finale del 22 febbraio a Roma.

Coez annuncia il tour su Instagram approfondimento Coez, Come nelle canzoni: il testo della nuova canzone È con un messaggio su Instagram, corredato da una foto e grafica che ricalca il concept dei singoli già in streaming, che Silvano Albanese alias Coez, ha condiviso con i fan le prime dodici date del suo tour nei club del Belpaese. “La cosa che mi è mancata di più in assoluto sono i concerti”, ha commentato l’artista che ha poi aggiunto “Ma non quelli nei palazzetti dove purtroppo e inevitabilmente il contatto col pubblico viene smorzato dalle grandi distanze. Più di tutti mi sono mancati i concerti nei club, quelli piccoli. Prima di fare un tour vero e proprio voglio farmi un giro nei locali storici che mi hanno aperto le porte quando non ero niente. Non so quanti di voi riusciranno a prendere i biglietti ma esserci potrebbe essere un culto irripetibile”. Tanto attesi live che saranno si l’occasione per Coez e i suoi fan di lunga data, di ripercorrere i primi anni di gavetta del cantante, ma anche di tornare, finalmente, a cantare a squarciagola tutti insieme, dopo oltre due anni. Durante il tour Coez presenterà con ogni probabilità gli storici brani estratti dai dischi “È sempre bello” (2019) e “Faccio un casino” (2017), oltre che le nuovissime “Wu-Tang”, “Flow Easy” e “Come nelle canzoni”.

Tutti gli appuntamenti con il tour di Coez approfondimento Wu-Tang segna il ritorno di Coez a due anni dall’ultimo album Ben dodici date, condivise da Coez su Instagram e durante le quali il cantautore e rapper di Nocera Inferiore, tornerà finalmente ad incontrare i suoi fan dal vivo dopo il lungo stop a causa della pandemia (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA). Data zero in programma per lunedì 31 gennaio a Torino, per poi attraversare i principali club della Penisola e arrivare alla grande festa finale di martedì 22 febbraio a Roma. Gli appuntamenti con il tour di Coez: Lunedì 31 gennaio 2022 – Torino, Hiroshima Mon Amour

Mercoledì 2 febbraio 2022 – Milano, Magazzini Generali

Venerdì 4 febbraio 2022 – Brescia, Lattepiù

Domenica 6 febbraio 2022 – Roncade (TV), New Age

Mercoledì 9 febbraio 2022 – Parma, Campus Music Industry

Venerdì 11 febbraio 2022 – Livorno, The Cage

Sabato 12 febbraio 2022 – Firenze, Viper

Lunedì 14 febbraio 2022 – Ravenna, Bronson Club

Giovedì 17 febbraio 2022 – Modugno (BA), Demodè

Venerdì 18 febbraio 2022 – Maglie (LE), Industrie Musicali

Domenica 20 febbraio 2022 – Napoli, Duel Beat

Martedì 22 febbraio 2022 – Roma, Planer Roma (ex Alpheus) Come annunciato da Coez e dagli stessi organizzatori di Vivo Concerti, le prevendite dei biglietti per assistere agli show in programma, saranno disponibili dalle ore 10:00 di venerdì 12 novembre 2022 su TicketOne e Vivaticket, mentre dai rivenditori autorizzati dalle ore 10:00 di mercoledì 17 novembre.