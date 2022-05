Mahmood in concerto a Firenze: la scaletta

Prosegue il tour di Mahmood che, reduce dalla sua seconda vittoria nel Festival di Sanremo, questa volta in coppia con Blanco , grazie a Brividi, continua a incantare le platee di tutta Italia. Dopo le tappe di Milano, Roma e Napoli, martedì 24 maggio l’artista è atteso a Firenze per il Tuscany Hall.

La scaletta del concerto fiorentino

Una data inizialmente non prevista, o meglio, in programma nel novembre 2020 ma rinviata causa pandemia Covid-19. Una volta ufficializzato il recupero, l'evento ha immediatamente registrato il sold-out, sinonimo di come il cantante sia seguitissimo e amato dai fan. La scaletta del concerto prevede 20 canzoni, con conclusione dedicata ai due brani sanremesi Brividi e Soldi, con tanto di bis previsto per il successo con Blanco. Di seguito, ecco l’ordine in cui Mahmood canterà le sue canzoni:

Dei Ghettolimpo Klan Baci dalla Tunisia Inyuasha Il Nilo del Naviglio Eternantena Dorado Remo Gioventù bruciata Icaro è libero Kobra Rubini Karma T’amo Barrio Talata Rapide Brividi Soldi

Sul palco di Firenze, Mahmood sarà accompagnato dai musicisti Elia Pastori, Francesco Fugazza e Marcello Grillo, ai quali si aggiungono i coristi David Blank e Marta Bersani.

