Vasco Rossi a Milano, la scaletta della serata in musica

Manca sempre meno alla serata di martedì 24 maggio che accoglierà nel capoluogo meneghino, tutta la musica, la storia, la personalità e il carisma di uno degli artisti italiani più amati di sempre, Vasco Rossi. Il rocker di Zocca, in tour per la presentazione dal vivo degli inediti dell’ultimo disco Siamo Qui (alla release il 12 novembre 2021), si esibirà dal vivo all’Ippodromo Milano Trenno, struttura designata dal comune milanese anche per ospitare gli attesissimi I-Days del 9/11/15 giugno. Si tratta della seconda data in programma per il Vasco Live 2022, dopo il meraviglioso inizio di venerdì 20 maggio alla Trentino Music Arena, dove Vasco Rossi ha ripercorso tutto il meglio del suo repertorio, stretto (figuratamente) nel calorosissimo abbraccio di un pubblico di ben 120mila persone, radunate attorno al palcoscenico alto circa trenta metri e largo quasi cento. Per un evento di questo calibro, il Komandante del rock italiano ha promesso che la scaletta sarà davvero ricchissima. Secondo quanto andato in scena a Trento, nella setlist di brani ci saranno ben 28 canzoni. Eccole in ordine: