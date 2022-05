Vasco, concerto a Trento: le prove al Cromie di Castellaneta. VIDEO

Vasco Rossi si prepara al Live Tour 2022, in scena il 20 maggio alla Trentino Music Arena di Trento, davanti a 120mila fan. Le prove del concerto si sono svolte al Cromie di Castellaneta Marina, in Puglia, con lo staff del Blasco al completo.

Vasco ha scelto il Cromie di Castellaneta Marina, in provincia di Taranto, per le prove del suo Live Tour 2022 . Su Instagram il rocker ha poi pubblicato un riassunto speciale per tutti i suoi fan. “Bentornati, ben ritrovati” si sente dire da Vasco ai suoi tanti seguaci, concludendo con “ Ci vediamo a Trento ”. L'appuntamento è per il 20 maggio alla Trentino Music Arena di Trento, dove sono attese 120mila persone.

Vasco Rossi, il Live Tour 2022

approfondimento

Concerto Vasco Rossi, 28 canzoni nella scaletta del tour 2022

La novità di questo nuovo tour è la band allargata a undici elementi: Stef Burns alla chitarra, Vince Pastano a chitarra, cori e direttore musicale; al basso tornerà Andrea Torresani mentre Claudio Golinelli oltre al basso sarà anche guest star; alle tastiere Alberto Rocchetti, che si occuperà dei cori insieme a Frank Nemola, anche tastiere e programmazione; cori anche per Beatrice Antolini, con percussioni e piano, mentre Matt Laug tornerà alla batteria. Le new entry sono Andrea Ferrario al sax, Tiziano Bianchi alla tromba e Roberto Solimando al trombone. La scaletta andrà avanti per due ore e mezza circa e 28 canzoni. Non mancheranno alcuni brani dell'ultimo album del Blasco, Siamo qui, il suo 18esimo lavoro in studio uscito lo scorso novembre. Nel pomeriggio del 20 maggio, prima del concerto di Vasco, sul grande palco si esibiranno sei artisti dell'Euregio, vincitori delle selezioni svolte in Trentino Alto Adige.

Vasco Rossi, le date del tour

Ecco tutte le date del tour 2022 di Vasco Rossi: