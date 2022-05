Songs Of A Lost World, il nuovo album dei Cure esce a ottobre

Il prossimo ottobre arriverà nei negozi di dischi il nuovo album della leggendaria band capitanata da Robert Smith. Per adesso la data certa è quella dell'inizio del loro tour, che comincerà il 6 ottobre a Riga, in Lettonia. Il gruppo promette di dare alle stampe prima della tournée il seguito di "4:13 Dream" di 14 anni fa, che sarà quindi il 14esimo disco della band. Li sentiremo anche in Italia: a Bologna il 31 ottobre e poi l’1, il 3 e il 4 novembre rispettivamente a Firenze, Padova e Milano

“Songs Of A Lost World” è il nuovo attesissimo album dei Cure che pare sia "quasi finito”. Arriverà nei negozi di dischi il prossimo ottobre, nei primi giorni del mese dato che la leggendaria band nata nel 1976 e ancor oggi capitanata da Robert Smith ha garantito che lo darà alle stampe prima del tour europeo. Visto che la tournée dei Cure ha già una data di inizio certa, ossia il 6 ottobre (data del primo live, che è atteso a Riga, in Lettonia), significa che “Songs Of A Lost World” sarà disponibile all'acquisto entro la prima settimana di ottobre.



Il quattordicesimo album in studio dei Cure è il seguito ideale di "4:13 Dream", uscito 14 anni fa (nell’ormai lontano 2008). Per adesso non è ancora finito tuttavia lo sarà presto, come afferma il frontman, cantante e chitarrista Robert Smith. È stato proprio lui a farsi portavoce del gruppo, garantendo che l'uscita sarà antecedente all'inizio del tour in Europa.

Le indiscrezioni relative a “Songs Of A Lost World” sono state offerte dal leader dei Cure durante un’intervista rilasciata a NME il giorno in cui il bassista del gruppo, Simon Gallup, ha ricevuto l'Icon Award agli Ivor Novello Awards.



Smith ha ribadito che “Songs Of A Lost World” è in fase conclusiva: è "quasi finito”, ha affermato, e aggiunge che nessuno dovrebbe aspettarsi singoli di successo. Questo diventerà più oscuro, "più simile a Disintegration che a [The] Head On The Door”, ha aggiunto il chitarrista.