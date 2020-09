I Gorillaz pubblicano il video del singolo con Robert Smith

Il gruppo appariva vestito da astronauti nella foto scelta per presentare la nuova canzone, stavano esplorando un globo roccioso nello spazio e in lontananza si profilava la Terra sovrastata dall’immagine di Robert Smith. A sorpresa, nel giro di nemmeno 48 ore, Damon Albon e compagni hanno pubblicato il brano realizzato col frontman dei Cure. La canzone si intitola “Strange Timez” ed è inclusa nel sesto capitolo della serie audiovisiva “Song Machine”.

Un paio di giorni fa i Gorillaz avevano annunciato un nuovo singolo in collaborazione con Robert Smith dei Cure. Il celebre cantautore ha deciso di prendere parte al progetto futuristico del gruppo fondato da Damon Albon e Jamie Hewlett. Il messaggio, pubblicato sui social network, era privo di particolari dettagli e non era stata comunicata nemmeno la data di uscita, una pratica tipica proprio dei Gorillaz.

I GORILLAZ ANNUNCIANO IL NUOVO DISCO, RICCO DI COLLABORAZIONI INEDITE

Quella di ieri è stata una giornata ricchissima di novità per i Gorillaz perché, oltre all’uscita di questo singolo, è stata annunciata anche l’uscita del loro prossimo album: si intitolerà “Song Machine, Season One – Strange Timez”, arriverà il prossimo 23 ottobre e includerà non soltanto gli episodi della serie ma anche collaborazioni inedite con Elton John, St. Vincent, Beck, 6LACK, Joan as Police Woman, Goldink, Unknown Mortal Orchestra. La nuova fatica artistica sarà disponibile nella versione standard e in quella deluxe con sei tracce in più, tra cui la canzone “How Far?” dedicata al compianto Tony Allen, scomparso lo scorso 30 aprile.

LA TRACKLIST DEL NUOVO ALBUM DEI GORILLAZ

Il disco contiene 11 tracce nell’edizione standard, se ne aggiungono poi sei in quella deluxe. Di seguito la tracklist completa (quella della versione estesa):

Strange Timez (ft. Robert Smith) The Valley of The Pagans (ft. Beck) The Lost Chord (ft. Leee John) Pac-Man (ft. ScHoolboy Q) Chalk Tablet Towers (ft. St Vincent) The Pink Phantom (ft. Elton John and 6LACK) Aries (feat. Peter Hook and Georgia) Friday 13th (ft. Octavian) Dead Butterflies (ft. Kano and Roxani Arias) Désolé (ft. Fatoumata Diawara) (Extended Version) Momentary Bliss (ft. slowthai and Slaves) Opium (ft. EARTHGANG) Simplicity (ft. Joan As Police Woman) Severed Head (ft. Goldlink and Unknown Mortal Orchestra) With Love To An Ex (ft. Moonchild Sanelly) MLS (feat. JPEGMAFIA and CHAI) How Far? (ft. Tony Allen and Skepta)

CHI SONO I GORILLAZ E IL PROGETTO SONG MACHINE

La band è costituita da quattro personaggi animati: 2D (cantante e tastierista), Murdoc Niccals (bassista e fondatore del gruppo), Noodle (chitarrista) e Russel Hobbs (batterista). Il progetto Song Machine è una serie audiovisiva composta da un numero imprecisato di episodi e nata per promuovere la nuova musica del progetto fondato da Albarn e Hewlett.