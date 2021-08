Simon Gallup, il bassista dei The Cure lascia la band

I The Cure, una delle formazioni più influenti dell’attuale panorama musicale perdono una delle colonne portanti del loro sound. Simon Gallup, storico bassista della formazione, ha annunciato di aver lasciato la band Condividi:

Poche ore fa Simon Gallup, storico bassista dei The Cure ha fatto sapere con un post sul suo account Facebook di non essere più parte della band di Robert Smith. Nel messaggio, decisamente scarno e senza troppe spiegazioni, il musicista inglese si è limitato a dire: “A malincuore non sono più un membro dei Cure! Buona fortuna a tutti”.

La band non ha ancora condiviso nulla al riguardo e non si sa praticamente niente delle cause dell’allontanamento. Gli unici indizi riguardano un commento dello stesso Gallup in risposta a una sua amica dove si legge chiaramente: “Sto bene, Vicky… Sono solo stufo di tradimenti”. I fan dei The Cure sono andati nel panico; stiamo parlando di una delle colonne portanti della band che è stato parte della formazione dal 1979 (ad esclusione di una breve parentesi dall’82 all’84). Per il momento l’unico a commentare la cosa sui suoi profili personali è stato il tastierista della band Roger O’Donnell. In un post ha scritto un messaggio “criptico” riguardo Laurence "Lol" Tolhurst dove si legge: “Un amico mi ha appena detto di aver visto ‘Lol’ al Guitar Centre comprare un basso?”. In tutta risposta un fan dei The Cure ha commentato dicendo: “Ehi Roger, è bello vedere ‘Lol’ provare cose nuove, ma è vero quello che ha detto Simon sull'abbandonare la band?”. O’Donnell ha ricondiviso il tweet scrivendo solo: “Chi ha mai detto che i fan dei Cure non hanno senso dell’umorismo!".