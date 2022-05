Ana Mena, è uscito il nuovo singolo Quiero Decirte con Abraham Mateo

Approfondimenti

Sono molte meno di “Duecentomila” le “ore” che separano la cantante spagnola dalla sua prima esibizione all’Ariston. Ana Mena è tra i Big in gara alla 72esima edizione del Festival di Sanremo, in onda da martedì 1 a sabato 5 febbraio. Ecco qualche curiosità su di lei

Ana Mena è attesa sul palco dell’Ariston dal prossimo martedì 1 a sabato 5 febbraio, con la canzone Duecentomila ore. Per lei è la prima volta al Festival di Sanremo come Big della kermesse. I fan ricorderanno però la sua esibizione come ospite di Riki – Riccardo Marcuzzo – durante Sanremo 2020